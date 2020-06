Pismo prodali za 210.000 evrov

Francoz zapustil norega Nizozemca

Znesek, ki ga je za pismo na dražbi odštel amsterdamski Van Goghov muzej, nikakor ne preseneča: gre namreč za edino znano skupno pismo, pod katero sta se podpisala slovita postimpresionistična slikarja, nedvomno pa mu je vrednost dvigoval podatek, da je nastalo v obdobju, ko sta prijatelja zahajala v bordele in tam dosegla pomembne mejnike v bogati karieri.Pismo je nastalo 1888. v Arlesu, namenjeno pa je bilo skupnemu prijatelju, umetnikuinsta se mu v sočnem jeziku izpovedala o pestrem nočnem življenju v mestu, kjer je že prej bival Nizozemec, za leto dni pa se mu je pridružil francoski prijatelj in v bordelih menda naravnost užival ter našel navdih za nove stvaritve.V Arlesu je bogato ustvarjal tudi Van Gogh, tam je namreč naslikal številne mojstrovine, kot so Spalnica v Arlesu, Nočni bar in Vaza z dvanajstimi sončnicami. Toda skupna pot prijateljev umetnikov se je kmalu končala, potem ko je Gauguin ocenil, da je Nizozemec povsem nor, ne nazadnje si je med enim od njunih številnih prepirov odrezal uhelj in ga potem odnesel eni od prostitutk v bordel.Francoz je potem pobral šila in kopita ter se vrnil v Pariz, pismo, ki je na dražbi zaslužilo 210.000 evrov, pa je edino znano, ki ga je Van Gogh spisal s katerim koli umetnikom. Sicer si je redno dopisoval z bratom in se izpovedoval o svojem razburkanem čustvenem svetu, štiri strani dolgo pismo iz leta 1888 pa je prav tako dragoceno umetnikovo izročilo, na katero so v amsterdamskem muzeju izjemno ponosni.Javnosti ga bodo pokazali oktobra, ko bodo na ogled številna druga Van Goghova pisma.