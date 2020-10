Piše se zgodovina: 15-letnik bo postal svetnik

Katoliška cerkev je v soboto beatificirala italijanskega najstnika Carla Acutisa, ki je svoje kratko življenje posvetil širjenju vere prek spleta in pomoči revnim. Carlo je zaradi levkemije star 15 let umrl leta 2006, trenutno pa je le še en korak oddaljen od tega, da postane prvi svetnik na svetu iz vrst milenijcev. Leta 2013 je menda posredoval iz nebes in ozdravil brazilskega fantka, ki je trpel za redko boleznijo trebušne slinavke. Beatificiran je bil v soboto na slovesnosti v Assisiju. Od kanonizacije ga loči le potrditev še enega čudeža.



Carlo se je maja leta 1991 v Londonu rodil italijanskim staršem. Družina se je kmalu preselila v Milano, kjer je preživel večino svojega življenja. Bil je računalniški navdušenec in se je sam naučil kodiranja, piše britanski BBC.

»V njem je bilo naravno nagnjenje k svetosti,« je letos v pogovoru za časnik Corriere della Sera dejala njegova mati Antonia Salzano. Nedavno pa je za Vatican News povedala, da je veljal za računalniškega genija, a računalnika ni izkoristil za klepetanje ali zabavo.



Namesto tega je Carlo na spletu poročal o domnevnih čudežih in pomagal pri vzpostavljanju spletnih strani za lokalne katoliške organizacije. Zavedal naj bi se tudi pasti spleta, o čemer je lani spregovoril tudi papež Frančišek. Zavetnik interneta? »Carlo je videl, da številni mladi v želji, da bi bili drugačni, na koncu postanejo taki kot vsi drugi, ko se ženejo za tem, kar prek mehanizmov potrošništva in razvedrila prednje postavijo vplivni,« je dejal papež. Povzel je še fantove besede, da se »vsakdo rodi kot original, a številni umrejo kot fotokopije. Naj se to ne zgodi vam.«



Carlo se je sicer ukvarjal tudi z dobrodelnim delom in je svoj denar porabljal za pomoč revnim v svojem lokalnem okolju. Delal je tudi kot prostovoljec v brezplačni kuhinji v Milanu. Če bo postal svetnik, mnogi menijo, da bi moral postati zavetnik interneta, čeprav eden že obstaja – Izidor Seviljski, učenjak iz 7. stoletja.