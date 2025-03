V Sloveniji umrl kontroverzni politik in poslovnež (FOTO)

Ime 64-letnega švedskega skrajno desničarskega politika, protimigrantskega aktivista in poslovneža Carla Lundströma najbrž večini Slovencev ni znano, bolj pa je južno od Alp znana in priljubljena njegova stvaritev: piratska spletna stran The PirateBay. Zanjo je zagotavljal finančna sredstva in strežnike.

Imel je vzdevek Denarnica The PirateBaya

Prav tam je marsikdo prišel do filmov, nadaljevank ali programske opreme, ki si jih sicer s tipično slovensko posušeno denarnico po legalni poti ne bi mogel privoščiti. A stran je, kakopak, nelegalna in je bila že večkrat tarča policijskih akcij, zaplemb strežnikov in različnih groženj s pravnimi sredstvi.

Potem ko je bil zaradi početja The PirateBaya obsojen na keho, se je iz javnosti umaknil in veliko časa prebil na Hrvaškem. Švedski mediji so zdaj objavili, da Carla Ulfa ni več med nami. Umrl je v Sloveniji, v letalski nesreči, v kateri je njegovo malo letalo strmoglavilo in na pol presekalo brunarico na Veliki planini. Bil je na poti iz Zagreba v Švico, v prestižni kraj St. Moritz.

Obogatel s prepečencem

Zanimivost: Lundström ni bil znan samo po nelegalnih spletnih vsebinah, ampak je njegova družina ustanovila znano pekarno švedskih prepečencev Wasa.

Natančen vzrok strmoglavljenja njegovega letala nad Veliko Planino še ni znan. To so bile zadnje besede Carla Ulfa slovenski zračni kontroli letenja.