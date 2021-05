»Pionirji« mahajo z orožjem: Življenje za domovino, Bog je z nami (VIDEO)

V Rusiji so objavili posnetke učencev, ki paradirajo v vojaških uniformah, v rokah pa imajo kopije pušk in pojejo bojne pesmi.V mestu Elektrostal tako »pionirji« oboroženi s plastičnim orožjem na ves glas prepevajo »za sovražnika ni odpuščanja«, medtem ko jih budno spremljajo starši in učitelji.»Mi smo Rusi, Bog je z nami. Mi smo Rusi, Rusi niso izdajalci,« zanosno prepevajo mladi na paradi, ki sovpada z pozivom, najvišjega varnostnega uradnika ruskega predsednikaPatrušev je tako dejal, da je potrebno v Rusiji okrepiti vlogo vojaške vzgoje mladih in to ravno v trenutko, ko so napetosti med Rusijo in zahodnimi slilami na najvišji stopnji po koncu hladne vojne.