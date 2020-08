Pingvinji lezbični par ima mladiča

Biološki starši niso jezni

Pri več 450 vrstah živali so že potrdili istospolne oblike partnerstva, tudi pri pingvinih, toda zgodba Electre in Viole je vendarle ganljiva in vredna opisa. Pingvinji samici sta namreč svojo ljubezen kronali tudi z mladičem: posvojili sta namreč jajce drugega para, ta mesec sta se razveselili novega družinskega člana, sporočajo iz oceanografskega muzeja v španski Valencii.Electra in Viola sta med sezono parjenja začeli izrazito kazati starševski nagon: bili sta nerazdružljivi in izjemno ljubeči druga do druge, iz kamenčkov pa sta vztrajno pripravljali gnezdo. Oskrbniki so ju nato nagradili z jajcem drugega para in zatem opazovali čudež. Izmenjevali sta se pri valjenju, ki običajno traja 38 dni, zdaj pa bosta še več tednov skrbeli za mladiča, dokler ne zakoraka na pot samostojnosti. V muzeju v Valencii so povsem vzhičeni in navdušeni nad novo družino, v svoji ustanovi tako prvič skrbijo za lezbični živalski par, so ponosni, preglavic pa ne povzroča niti heteroseksualni pingvinji par, ki je ostal brez enega mladiča.Podobno razumevajoča sta bila samica in samec v nizozemskem živalskem vrtu, kjer je homoseksualni par preprosto odtujil jajce heteroseksualnemu, ki pa sploh ni pokazal negodovanja; strokovnjaki pojasnjujejo, da so starši, če morajo skrbeti za dve jajci, preveč obremenjeni, zato so pravzaprav olajšani, če za eno poskrbi drugi par.O homoseksualnih pingvinjih parih že več let poročajo iz številnih živalskih vrtov po svetu, pomemben mejnik pa sta septembra lani v londonskem morskem parku dosegla Rocky in Marama, samici, ki pa svojega mladiča vzgajata spolno nevtralno. Kot pravijo oskrbniki, je pingvinom, v nasprotju z ljudmi, ta koncept povsem razumljiv.