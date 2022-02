Pingvina sta odlična nadomestna starša

Samca Elmer in Lima, humboldtova pingvina, sta odgovorna, zgledna in zanesljiva, po več poskusih z umetnim jajcem pa so jima oskrbniki živalskega vrta Rosamond Gifford v New Yorku zaupali pravo. To so namreč zaskrbljeni odvzeli heteroseksualnemu paru, ki ima s svojimi oplojenimi jajci slabe izkušnje, saj jih je nehote že več razbil.

V novem letu mladič

Toda Elmer in Lima sta povsem druga zgodba. Že pred letom dni sta jasno pokazala, da sta se odločila za skupno življenje, si v živalskem vrtu odločno izborila svoj prostor in zgradila celo svoje gnezdo ter začela kazati starševski nagon.

Elmer in Lima sta tamkajšnji prvi istospolni pingvinji par.

Pozorni skrbniki so takrat prvič pomislili, da bi bila lahko šest- in triletni pingvin odlična skrbnika in tako razbremenila neodgovorni par ter poskrbela za zarod: Elmerju in njegovemu izbrancu so najprej poskusno zaupali umetno jajce, in potem ko sta se vsakič znova izkazala, so jima prepustili še pravo oplojeno. To sta izmenično grela, dokler ni v prvih dneh novega leta na svet pokukal mladič!

28 humboldtovih pingvinov je v živalskem vrtu.

Za samičko še naprej skrbita Elmer in Lima, za prvi istospolni par v živalskem vrtu pa so sklenili, da jima bodo starševsko poslanstvo zaupali tudi v prihodnje in tako pomagali ohraniti to ranljivo živalsko vrsto, ki je doma v Južni Ameriki. V newyorškem živalskem vrtu skrbijo za 28 primerkov, med njimi tudi za neodgovoren par, ki bo lahko v prihodnje skrbel le še za umetna jajca ...