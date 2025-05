Pilot nad seboj opazil neznani leteči predmet, Cia naj bi vse pometla pod preprogo

V javnost je prišla grozljiva izpoved pilota potniškega letala, ki trdi, da je pred tremi desetletji srečal vesoljsko plovilo, preden bi svojo izkušnjo lahko delil s svetom, pa so ga utišali agenti Centralne obveščevalne agencije (CIA).

Kenju Terauchi je jeta 1986 med letom nad Aljasko opazil skrivnostni luči, videli so ju tudi drugi člani posadke, poleg tega so ga zaznali radarji tako na tleh kot na letalu. Ko sta luči izginili, je Terauchi v zraku nad njegovim letalom opazil ogromno plovilo, kot pravi je bilo veliko večje od njegovega Boeinga 747, česa podobnega, kot je dejal, ni videl še nikoli.

Stekle so preiskave dogodka, vmešala se je tudi Zvezna uprava za letalstvo, a kljub vsem dokazom, pričevanjem, očividci so premet, ki so ga videli, celo podrobno skicirali, so morali preiskavo nenadoma prekiniti.

Izgubil je službo

Moški z visokega položaja Zvezne uprave za letalstvo je pozneje dejal, da je bil zraven, ko so agenti Cie vse skupaj pometli pod preprogo ter začeli širiti informacije, da Terauchi in njegovi sodelavci nikoli niso videli čudnih luči ali nenavadnega letečega predmeta.

Pilot je zaradi vseh diskreditacij kmalu tudi izgubil službo. Zdaj pa so z dokumentov umaknili oznako zaupno in izkazalo se je, da je tako na japonski kot ameriški strani vsa ta leta obstajalo ogromno dokumentov o nenavadnem dogodku, vključno z prepisi radijskih pogovorov v trenutku, ko so pilot in člani posadke nad seboj opazili neznani leteči predmet, oblasti pa so jih potihoma spravile nekam daleč v arhiv.

Pilot je omenjeni upravi podal tudi pisno izjavo, v kateri je opisal ogromno plovilo, veliko naj bi bilo kot tri letalonosilke, s kontrole letenja pa je dobil dovoljenje, da naredi »kar koli je potrebno«, da le ’pobegne’ pred ogromnim plovilom. Terauchi je tako letalo spustil za kar 1500 metrov, nato pa je vesoljsko plovilo izginilo.