Pijani vozniki bodo plačevali preživnino

Vozniki, ki bodo v ameriški zvezni državi Teksas pod vplivom alkohola v prometni nesreči ubili starša, bodo morali po novem plačevati preživnino za njegove mladoletne otroke. Tako imenovani Bentleyjev zakon je bil v Teksasu sprejet konec minulega tedna, veljal pa bo tudi za pijane voznike, ki bodo ubili skrbnika otroka, ne le očeta ali mamo.

Avtorica zakona je Cecilia Williams, ki je lobirala za njegov sprejem, potem ko so v prometni nesreči, ki jo je aprila 2021 v Misuriju povzročil pijani voznik, umrli njen sin Cordell, snaha Lacey in njun štirimesečni dojenček.

Mason in Bentley na grobu staršev in bratca FOTO: Arhiv Cecilie Williams

Smisel zakona

»Pokojnima otrokoma in vnuku pa tudi drugim žrtvam sem obljubila, da bom storila vse, kar je v moji moči, da bi ljudje nehali voziti pod vplivom alkohola,« je povedala za houstonski televizijski postaji KHOU. Williamsova, ki je po tragediji prevzela skrbništvo nad preostalima vnukoma, tedaj štiriletnim Bentleyjem, po katerem je novi zakon dobil ime, in dveletnim Masonom, je dejala: »Življenje nikoli ne bo več takšno, kot je bilo.«

Podpira ga tudi organizacija, ki združuje matere žrtev prometnih nesreč. FOTO: Miguel Roberts, Reuters

Teksas pa ni edina ameriška zvezna država, ki je v svojo zakonodajo že vključila Bentleyjev zakon: kot prvi so to storili v Tennesseeju, podobne ukrepe so sprejeli še v 24 drugih zveznih državah. Bentleyjev zakon podpira tudi organizacija Mothers Against Drunk Driving, ki združuje matere žrtev prometnih nesreč, ki so jih povzročili alkoholizirani vozniki. Kakor so matere zapisale v izjavi aprila lani, »se prepogosto zgodi, da povzročitelji prometnih nesreč normalno živijo naprej, tudi če koga ubijejo, medtem ko se svojci in preživeli vsak dan spominjajo svoje izgube. Smisel Bentleyjega zakona je v tem, da svojcem žrtev prinese vsaj neki občutek pravičnosti in da povzročitelji nesreč ne pozabijo na tragedijo, ki so jo zagrešili, ko so vozili pod vplivom alkohola.«