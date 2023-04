Pijani ruski vojak prevažal milijonsko raketo in zletel s ceste (VIDEO)

Alkohol in volan ne gresta skupaj, to je jasno vsakomur, a vseeno se še vedno velikokrat zgodi, da vozniki, ki pogledajo pregloboko v kozarec, sedejo za volan in upajo, da se ne bo zgodilo nič hudega. Verjetno je svoje vozniške sposobnosti tako precenil tudi ruski vojak, ki je, s svojim nespametnim početjem, skoraj povzroči katastrofo.

Kamere so posnele, kako se je med prevažanjem močne rakete S-400 v ruski regiji Tula z nevarnim tovorom prevrnil v jarek. 160 milijonov dolarjev vredna raketa, ki jo je prevažal, je tako močna, da je sposobna zrušiti letala, brezpilotna letala, rakete. Uporabljajo jo pri obrambi pred balističnimi projektili. Raketo S-400 so Rusi začeli razvijati leta 1993. Sposobna je doseči 250 kilometrov oddaljen zračni cilj in prestreči balistične projektile v radiju od 60 kilometrov.

V ruskem kanalu na Telegramu, kjer redno objavljajo in opozarjajo na varnostne težave v državi, so poročali, da je ruski vojak, ki je sedel za volanom, padel na alkotestu. »Vojak je izgubil nadzor nad vozilom in kamion je skupaj z raketnim sestavom končal v jarku.«

Tovorno vozilo je bilo eno izmed osmih v konvoju, ki so se peljali po avtocesti. Voznik je za drugimi zaostal in zletel s ceste. K sreči se projektil ni aktiviral, voznik pa si je v nesreči zlomil roko.