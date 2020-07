Pijani Britanci ogrožajo turizem

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Otrok se je okužil že v maternici, so prepričani strokovnjaki. FOTO: Lsophoto/Getty Images

23

-letnica je v porodnišnico prišla s simptomi novega koronavirusa.

Pomisleki, ali bi bilo bolje zapreti vrata tujim turistom in se tako obvarovati pred novimi okužbami, se te dni nedvomno porajajo Špancem, ki so nemočni v boju z malomarnimi britanskimi gosti. Ti namreč neodgovorno popivajo po ulicah, pozabljajo na ohranjanje varnostne razdalje, uporaba zaščitnih mask jim še na misel ne pride.Skrb vzbujajoče stanje je tako zanetilo tudi številne pretepe med domačini in turisti na Majorki, predvsem je kritično letovišče Magaluf, kjer poleg Britancev razgrajajo tudi Nemci. Španci, ki so se že privadili na nošenje mask, se za glavo držijo ob pogledu na malomarne turiste, ki se očitno požvižgajo na priporočila glede preprečevanja drugega vala; kot kaže, so mnogi turisti vzrojili predvsem zaradi zaprtja nekaterih nočnih lokalov ali pa skrajšanega delovnika, zato pouličnih zabav in razgrajanja ne primanjkuje.A turizem je za tamkajšnje gospodarstvo izjemnega pomena, zato srčno upajo, da bodo do jeseni lahko preprečili vsaj najhujše in gospodarstvo obvarovali pred kolapsom. Tako srčno upajo tudi v Italiji, kjer so vsaj do konca julija podaljšali stroge ukrepe, med drugim nošenje mask v javnosti, strogo bodo nadzorovali tudi prihode potnikov na letališčih in v pristaniščih. Tudi nočnih klubov še ne bodo odprli, so še naznanili. Šale ni niti v Hongkongu, kjer so znova zapovedali varnostno razdaljo, zaščitne maske in pa prepoved druženja več kakor štirih ljudi. V zadnjih dveh tednih so namreč ugotovili porast okužb, v gosto naseljeni metropoli bi se lahko bolezen širila zelo hitro, kakor na celinskem Kitajskem. Razmere so zelo resne, saj pri več kot 70 odstotkih lokalnih primerov izvor okužbe ni znan.Z novo ugotovitvijo pa so postregli v pariški bolnišnici Antoine Beclere: marca so tam sprejeli visoko nosečo mlado žensko, staro 23 let, s simptomi novega koronavirusa. S carskim rezom je rodila dečka, pri katerem so že uro po prihodu na svet potrdili okužbo. Po številnih preiskavah so zdaj prepričani, da se je okužil že v maternici, sars-cov-2 se je verjetno prek materine krvi razširil v posteljico, kjer naj bi se podvojil in povzročil infekcijo ploda. Gre za prvi primer okužbe z novim koronavirusom v maternici, poročajo francoski zdravniki, prenos virusa pa bodo še raziskovali.