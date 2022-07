Pice drage kot žafran, na Hvaru tudi do 64 evrov

Nejevolja zaradi pretiranih cen pri naših južnih sosedih je že nekaj let stalnica poletnega časa, sploh letos se pritožbe zaradi zasoljenih računov kar vrstijo, a vendar še nismo videli in slišali vsega. In tudi še ne najbolj skrajnega. Kajti čeprav je pica nekdaj veljala za hrano revežev in tudi danes večinsko živimo v prepričanju, da s pico za kosilo ali večerjo pač ne bomo izpraznili denarnice, hvarska pekarna – niti ne picerija! – postavlja to na laž.

Za jumbo pico margerito boste namreč odšteli skoraj 43 evrov (320 kun), še desetaka več za pico jumbo peperoni, če pa se boste počutili še posebno razvratno in se boste odločili za pico hvarmix, boste po koncu obroka (brez pijače) lažji za kar 64 evrov (480 kun). Ja, prav ste prebrali, za pico na najbolj sončnem otoku boste plačali tudi 64 evrov!

»Takšen je naš poslovni model, cene svobodno oblikujemo,« pravi Marjan Lekaj, brat lastnika pekarne z morda najdražjimi picami na Jadranu. Pri čemer je še dodal, da to niso nove cene, tako poslujejo že več let, vsak obiskovalec pa ima možnost, da zavije v sosednjo pekarno, kjer prodajajo kose za štiri evre. Ali še 100 metrov naprej, kjer si ga lahko privoščiš za dvoevrski kovanec.

Občasno jih kdo obtoži, da so ga s tako pretirano ceno opeharili. Najde se tudi kdo, ki grozi s policijo. A na očitke Lekaj zgolj odgovarja, da na Hvaru, kjer je že tako ali tako dražje kot drugod, vsi vedo, da imajo najdražje pice. »Najdražji smo že od samega začetka. Če je pica drugje stala 30 kun, smo mi ceno podvojili. A zaradi tega nikoli nismo imeli težav,« pravi in dodaja, da je vse črno na belem na ceniku.

"Jumbo hvarmix je odlična pica, na njej je ogromno dodatkov," pojasnjujejo ceno več kot 60 evrov.

Pekarna s picami, dragimi kot žafran, je odprta 24 ur na dan, a največ prometa imajo dopoldan, ko se ljudje odpravljajo na plažo, in pozno popoldan, ko se vračajo s kopanja. Več kot 90 odstotkov njihove klientele so tuji turisti, predvsem mladi.