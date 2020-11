Petnajsti otrok je deklica

V petnajsto gre rado ...

14

skrbnih bratcev ima Maggie Jayne.

Tri otroke sta povila še med študijem.

Verjetno ni pretirano reči, da bo njun 15. otrok, prva deklica, ljubljenka družine. S 14 starejšimi brati in presrečnimi starši ji v življenju resnično ne bo hudega, družina v ameriški zvezni državi Michigan pa rojstvo hčerke primerja kar s čudežem.Lahko bi rekli, da upravičeno, kajtiin, oba sta stara 45 let, sta prvega otroka povila pred skoraj tremi desetletji, pred 28 leti, če smo natančni, in po toliko dečkih sta bila preprosto prepričana, da jima hči ni namenjena. Ali pa da jima to onemogočajo neznani medicinski razlogi. Skratka, niti kančka dvoma ni bilo, da bo najstarejšemu, 25-letnemu, 23-letnemu, 21-letnemu, 18-letnemu, 17-letnemu, 15-letnemu, 14-letnemu, 12-letnemu, 10-letnemu, osemletnemu, šestletnemu, petletnemuin dveletnemusledil še en sin.Kakor pri prejšnjih nosečnostih pri zdravnikih nista poizvedovala po spolu, saj sta bila prepričana, da bo znova fant. A ko je na svet prijokala, sta v hipu podvomila o vseh svojih izjemno bogatih starševskih izkušnjah. Le kako bosta vzgajala deklico, sta se držala za glavo, a vendarle presrečna. Očka si želi, da bi Maggie Jayne zrasla v značilno princesko, a se zaveda, da ji bo resničnost najverjetneje namenila igranje nogometa, blatne zelenice in plezanje po drevesih. Pozimi pa hokej.Jay in Kateri sta si od nekdaj želela veliko družino. Zaljubila sta se že v srednji šoli, in čeprav so mnogi prepričani, da naraščaja nista načrtovala tako zgodaj, vztrajata, da je bil vsak otrok zaželen in nobeden ni prišel prekmalu. Še preden sta diplomirala, ona iz socialnega dela, on iz prava, sta imela že tri otroke. Medtem ko se je njuna družina povečevala, je Kateri uspelo opraviti še magisterij.Usklajevanje kariere in družinskega življenja jima zavoljo odlične organizacije, discipline ter predvsem obilo ljubezni uspeva kot za šalo, pri tem pa so Schwandtovi zvezdniki svojega resničnostnega šova. Zakaj, verjetno ni treba poudarjati. Morda se marsikomu zdi logično, da sta s petnajstico, ki jo je zaznamovala deklica, svojo družino lepo zaokrožila, a zakonca, ki jima očitno prav nič v življenju ni pretežko, ne izključujeta še katerega otroka.