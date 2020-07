Petletnik zbral dober milijon

Žrtev nasilja takoj po rojstvu

Februarja se je začel učiti hoditi. FOTO: Facebook

Staremu komaj par tednov je življenje viselo na nitki.

Pandemija je porodila številne, tudi zelo mlade junake, ki so sredi koronavirusne krize spoznali, kako dragocena sta zdravje in zdravstvo. Da bi se zahvalil bolnišnici, ki mu je rešila življenje, ko je bil star šele par tednov, je tako komaj petletnizbral skoraj poldrugi milijon evrov za prijazno in srčno osebje.S svojimi protetičnimi nogami je prehodil deset kilometrov v mesecu dni. Upal je, da bo zbral kakšnega tisočaka, a se je znova potrdila dobrodelnost Britancev, ki so za londonsko ustanovo ob dečkovi pobudi zbrali kar 1,4 milijona evrov! Tonyjeva zgodba je sicer pred časom dodobra pretresla Otok.Deček je kmalu po rojstvu v kritičnem stanju obležal v bolnišnici, njegovi biološki starši so ga namreč tako poškodovali, da je ostal brez nog. Po dolgem okrevanju sta ga posvojila ljubeča Londončana, deček pa je februarja letos dobil protetične noge, s katerimi se je nedavno naučil hoditi s podporo z berglami. Pred časom ga je navdušil vojni veteran, ki je pri sto letih prav tako nabral osupljive milijone s sprehodi po svojem vrtu, denar je prav tako namenil britanskemu zdravstvenemu sistemu, ki je komajda preživel udare novega koronavirusa.Mladega Tonyja so javno podprli tudi vojvodinja Cambriška, premier in številni nogometaši, zbran denar pa bo namenjen pediatrični bolnišnici Evelina London Children's Hospital. Ta je njegov drugi dom, povedo starši, rehabilitacija ne bi bila mogoča brez predanega osebja, na katero je Tony izjemno navezan. Ob neverjetnem dosežku mu je seveda čestital tudi veteran Tom.