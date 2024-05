Petkov Sončev vihar najmočnejši po letu 2003

Zemljo je v petek dosegel najmočnejši Sončev vihar po letu 2003, zaradi katerega je bilo v številnih delih sveta od Tasmanije do Velike Britanije mogoče videti severni sij, je sporočila ameriška služba za opazovanje vremena (NOAA). Severni sij je bil minulo noč viden tudi v številnih krajih po Sloveniji.

Geomagnetni vihar je bil pete stopnje na petstopenjski lestvici, kar je stopnja, ki je označena kot ekstremna, poročajo tuje tiskovne agencije.

Aurora borealis nad Ohiom FOTO: Ryan Prewitt Afp

Po podatkih ameriške službe je bil petkov vihar, ki se je začel nekaj po 18. uri po srednjeevropskem času, največji po oktobru 2003. Viharji, ki lahko povzročijo motnje v delovanju satelitov ter električnih omrežij, so sicer napovedani tudi za prihodnje dni.

Iz več delov sveta so minilo noč poročali o spektakularnem severnem siju. Tega je bilo mogoče opazovati tudi iz Slovenije.

Najmočnejši je bil leta 1859

Geomagnetni vihar ali geomagnetna nevihta je pojav, pri katerem se pod vplivom močnejšega in bolj dinamičnega sončevega vetra Zemljino magnetno polje stisne, zmanjša in spreminja, so v petek zapisali na strani www.severnisij.si.

Med geomagnetnim viharjem se obroč polarnega sija razširi in polarni sij je viden dlje od polarnih območij proti ekvatorju. Močnejša, kot je geomagnetna nevihta, dlje proti ekvatorju je viden polarni sij.

Čudoviti severni sij. FOTO: Alice Dhuru Afp

Severni sij je svetloba, ki jo oddajajo atomi in molekule v ozračju po trku z nabitimi delci iz sončevega vetra. Pojavlja se v nekaj značilnih barvah, pri čemer je najpogostejša barva zelena. Ta je tipična na severu na Arktiki, Islandiji in v Skandinaviji.

Najmočnejši zabeleženi geomagnetni vihar v zgodovini, znan kot Carringtonov dogodek, se je sicer zgodil septembra 1859. Poimenovali so ga po britanskem astronomu Richardu Carringtonu. Vihar je takrat povzročil številne električne udare na telegrafskem omrežju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.