Pestro v ZDA: kar 475 so jih aretirali, Trump povedal, za katere ljudi gre

Četrtkova racija v tovarni baterij za električne avtomobile Hyundai in Kia v Georgii je bila največja operacija na eni sami lokaciji v zgodovini preiskav na področju notranje varnosti. Ameriški predsednik Donald Trump je aretirane pred tem označil za nezakonite priseljence, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Južnokorejski zunanji minister Cho Hyun je na nujnem sestanku v Seulu danes dejal, da je med 475 aretiranimi več kot 300 ljudi, za katere domnevajo, da so južnokorejski državljani.

»Globoko smo zaskrbljeni in čutimo veliko odgovornost do te zadeve,« je po poročanju AFP izjavil Cho. Dodal je, da bo po potrebi odpotoval v Washington na pogovore.

Četrtkovo racijo v ZDA so izvedli v okviru Trumpove vsedržavne protimigrantske kampanje, zvezna služba za priseljevanje in carine (Ice) pa je sporočila, da je bila rezultat večmesečne preiskave.

Predali so jih zvezni službi Ice

Posebni agent z ameriškega ministrstva za domovinsko varnost Steven Schrank je po raciji dejal, da so bili tisti, ki so jih pridržali, nezakonito v ZDA in da so nezakonito delali. Povedal je tudi, da so jih predali zvezni službi Ice za morebitno deportacijo.

Trump je na vprašanje novinarjev v Beli hiši o raciji v petek dejal, da so bili pridržani nezakoniti priseljenci, še poroča AFP. »Rekel bi, da so bili to nezakoniti priseljenci in je Ice samo opravljal svoje delo,« je izjavil.

Južna Koreja je v petek pozvala Washington, naj spoštuje pravice njihovih državljanov. »Gospodarske dejavnosti korejskih investicijskih družb ter pravice in interesi korejskih državljanov ne smejo biti nepravično kršeni med operacijami ameriških organov pregona,« so sporočili z zunanjega ministrstva v Seulu.