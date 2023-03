Peščeni viharji povzročili močno onesnaženost zraka (VIDEO in FOTO)

Peking in več severnih provinc na Kitajskem je zajel hud peščeni vihar. Regijo je prekril z gostimi oblaki oranžnega prahu, onesnaženost zraka pa je poskočila na nevarne ravni, so v sredo sporočili kitajski državni meteorološki organi.

Pogled na zgradbe, zavite v smog sredi peščene nevihte, v pekinškem osrednjem poslovnem okrožju na Kitajskem. FOTO: Tingshu Wang, Reuters

Gosti oblaki so ovili kitajsko prestolnico, kjer je indeks kakovosti zraka PM10 – delci onesnaženosti, ki imajo v premeru manj kot 10 mikrometrov in lahko vstopijo skozi nos in potujejo v pljuča – po podatkih pekinškega centra za spremljanje ekološkega okolja zelo narasel.

Narasla številka je več kot 37-kratnik dnevne povprečne smernice 45 mikrogramov na kubični meter, ki jo je določila Svetovna zdravstvena organizacija.

Vremenske oblasti v Pekingu so ljudi opozorile, naj ne hodijo na prosto zaradi vadbe in drugih dejavnosti, voznike pa pozvale, naj ostanejo pozorni in zmanjšajo hitrost zaradi slabe vidljivosti.

Najhujši v tem letu

Koncentracije delcev PM10 so do 6. ure zjutraj po lokalnem času dosegle 1667 mikrogramov na kubični meter, so sporočili iz centra za spremljanje v Pekingu v sredo, pri čemer je agencija to označila za »najhujši peščeni vihar doslej v tem letu«.

Peking spomladi redno prizadenejo peščeni viharji, smog pa še poslabšata naraščajoče industrijske dejavnosti in hitro krčenje gozdov po vsej severni Kitajski. Skoraj ducat provinc je izdalo rumene opozorilne signale od srede do zgodnjega jutra v četrtek, vključno s Shaanxi, Shanxi, Hebei, Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Shandong, Henan, Jiangsu, Anhui in Hubei, poroča kitajska meteorološka uprava.

Vremenska opozorila

Kitajska uporablja štiristopenjski sistem vremenskih opozoril, pri čemer rdeča predstavlja najstrožje opozorilo, sledijo pa ji oranžna, rumena in modra.

Aktualni peščeni vihar je v torek izviral iz Mongolije in se po navedbah kitajskih vremenoslovcev postopoma pomikal proti osrednji in vzhodni Kitajski. Pomanjkanje padavin in vetrovi nizkega pritiska so prav tako vplivali na prenos peščenih delcev med državami, poroča CNN.

Kako je bilo pred šestimi leti, poglejte spodnji video.

Kakšno je stanje v Sloveniji?

Ob določenih vremenskih razmerah zračne mase nekajkrat letno prinesejo nad naše kraje saharski pesek. Sestavni elementi mineralnih delcev v puščavskem prahu so aluminij, silicij, kalij, natrij, kalcij, magnezij, stroncij, železo in titan, zato v takih obdobjih v padavinah in delcih zaznavamo višje koncentracije navedenih elementov.

Na ARSO izvajajo kemijske analize padavin ter delcev na več lokacijah. Povprečne dnevne ravni delcev PM10 v mesecu januarju so bile pod 10 µm. Meritve je opravil Kemijsko analitski laboratorij ARSO. Sestava padavin in delcev v zraku je odvisna od številnih dejavnikov. Ključni so izpusti in meteorološki pogoji.

Delci se v ozračju lahko zadržujejo dlje časa. Čas zadrževanja in prepotovana pot je odvisna predvsem od velikosti delcev in meteoroloških dejavnikov. Delci so lahko naravnega ali antropogenega izvora. Naravni viri delcev obsegajo predvsem vnos morske soli in cvetnega prahu v ozračje in naravno resuspenzijo tal. Antropogeni viri pa so povezani z izgorevanjem goriv v termo energetskih objektih in industriji, ogrevanjem stanovanjskih in drugih stavb ter prometom. V naseljih predstavljajo pomemben vir delcev predvsem emisije iz prometa in individualnih kurišč ter resuspenzija iz cestišč.

Značilnost teh virov so nizke višine izpustov, zato ti viri občutno prispevajo k povišanim ravnem onesnaženosti pri tleh. Ob določenih vremenskih razmerah zračne mase nekajkrat letno prinesejo nad naše kraje saharski pesek. Sestavni elementi mineralnih delcev v puščavskem prahu so aluminij, silicij, kalij, natrij, kalcij, magnezij, stroncij, železo in titan, zato v takih obdobjih v padavinah in delcih zaznavamo višje koncentracije navedenih elementov.

