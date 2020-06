Pelješac v plamenih, Slovenci pripravljeni na beg (FOTO)

Požar na Pelješcu. FOTO: bralec

Na polotoku Pelješac je zagorelo. Ogenj se je okoli 13. ure razširil v borovem gozdu v bližini naselja Kućište.Požar, ki se širi, je po do zdaj znanih podatkih in po poročanju hrvaških medijev zajel več kot 300 kvadratnih metrov gozda. A čeprav za zdaj naj ne bi ogrožal prebivalcev in turistov, je menda tam zavladala prava panika.»Ne samo koronavirus, tudi požar straši turiste na hrvaški obali,« je zapisal bralec, ki nam je poslal fotografije.Bralkapa je dodala, da se trenutno požar širi po hribu navzgor, stran od kampa, a so nekateri Slovenci, ki dopustujejo v kampu, že pripravili kovčke in najnujnejše za primer, da ga bo treba zapustiti in zbežati na varno.