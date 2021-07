Peklensko bo: živo srebro do 44 stopinj Celzija

Naj vas ne presenti puščavski pesek

V Sloveniji bodo v prvem delu današnje noči še možne močnejše nevihte. Nevihtno bo tudi v torek, predvsem na zahodu države. Na vzhodu bo delno jasno. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, na severozahodu okoli 24 stopinj Celzija.



V sredo, četrtek in petek bo sončno in postopno bolj vroče. Ponekod bo še pihal jugozahodnik. Verjetnost popoldanskih neviht bo majhna.



Do sobote bo sončno in vroče s temperaturami večinoma med 30 in 35 stopinj Celzija, nato vremenoslovci na Agenciji za okolje (Arso) napovedujejo ohladitev. Od sobote do predvidoma ponedeljka bo povečana verjetnost krajevnih padavin, v nadaljevanju tedna pa se bo kot kaže znova znižala. Postopno bo spet topleje.

V Sloveniji imamo te dni nov vročinski val, ko temperature več dni dosegajo temperature nad 30 stopinj Celzija. Kaže, da bo petek najbolj topel dan, ponekod bi se živi srebro lahko vzpelo do okoli 35 stopinj Celzija. A to ni nič v primerjavi z vročino, ki jo napovedujejo jugu Evrope.V naslednjih dneh se bodo temperature v Grčiji po napovedih vremenoslovcev povzpele kar do 44 stopinj Celzija. Ob ekstremni vročini sta Grška meteorološka služba in Nacionalna civilna zaščita izdali opozorilo. Vročina naj bi trajala do 8. avgusta. Poleg ekstremne vročine pa se v Grčiji bojijo tudi požarov, saj je v zadnjem času padlo malo padavin, napovedani pa so močni vetrovi, ki bi lahko hitro razplamteli tudi najmanjšo iskrico.Visoke temperature so napovedane tudi nad blakanskim polotokom in drugje v južni Evropi. V osrednjem in južnem Balkanu naj bi bilo lokalno čez dan med 40 in 43 stopinj Celzija.Evropo pa je že danes dosegel oblak puščavskega peska. Oblak s puščavskim peskom naj bi se ta teden iznad Sredozemlja tudi nad našimi kraji pomikal proti jugu Skandinavije.