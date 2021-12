Pedofil se je razvajal pri kraljici

Kot smo že napovedali, zaradi sojenja Ghislaine Maxwell trepetajo številna zveneča imena, med njimi predvsem britanski princ Andrew, ki je zaradi poznanstva in druženja s pokojnim Jeffreyjem Epsteinom črna ovca na dvoru: sina Elizabete II. je zdaj nedvomno zasul nov plaz kritik, saj dokazno gradivo z odmevnega procesa čez lužo kaže, da je pedofila in njegovo partnerico gostil celo na kraljičinem posestvu v škotskem Balmoralu.

Epstein in Maxwellova naj bi se v idilični koči v Glen Begu, kjer kraljica pogosto uživa s svojimi prijateljicami, tam pa je preživela tudi čudovite oddihe z zdaj pokojnim možem princem Filipom, razvajala najverjetneje leta 1999. Fotografije, ki so se znašle na newyorškem sodišču, so pristne, je potrdila tudi analitičarka pri FBI, tako so neobdelane tudi druge slike, ki dokazujejo pristen odnos med Epsteinom in Maxwellovo: tožilstvo namreč želi dokazati, da sta bila pokojni pedofil in obtoženka, ki naj bi bogatunu novačila mladoletna dekleta za spolno izživljanje, zaveznika in tesna zaupnika ter sostorilca kaznivih dejanj.

Fotografije je zasegel FBI na enem od Epsteinovih posestev, prikazujejo pa partnerja na zasebnem letalu, s katerim so pogosto potovali tudi princ Andrew in Donald Trump ter druga znana imena, in med številnimi skupnimi potovanji, ki potrjujejo, da sta bila Maxwellova in Epstein nerazdružljiva, zato da je jasno, da sta tudi zlorabe deklet načrtovala in izvajala skupaj.

V minulih desetih dneh so številne priče potrdile, da je bila Maxwellova nepogrešljiva v Epsteinovem vsakdanu, predvsem pa njihov prvi stik s pedofilom, ki naj bi jim pomagal pri dosegi kariernih ciljev, a je sčasoma postalo jasno, da si želi le spolnih suženj, ki bodo ustregle vsaki njegovi izprijeni želji. Pri številnih dejavnostih naj bi sodelovala tudi Maxwellova, obramba pa želi dokazati, da Britanka zdaj plačuje grehe za kazniva dejanja pokojnega prijatelja.