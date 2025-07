Pazite, kaj počnete na dopustu: kazni za turiste po svetu – od 5 do kar 1.000 evrov!

Številna mesta in občine na Hrvaškem so v zadnjih letih uvedla stroge ukrepe, s katerimi se borijo proti neprimernemu vedenju turistov.

Tako je mesto Split že pred dvema letoma sprejelo vrsto prepovedi, zlasti v starem mestnem jedru, s katerimi se kaznuje vse, kar se šteje za neprimerno ali moteče vedenje. Po tem odloku se z globo 300 evrov kaznujejo:

uživanje alkohola na javnih mestih,

spanje na klopci,

opravljanje fizioloških potreb,

uživanje hrane na ulici,

zadrževanje v lokalu po delovnem času,

plezanje po spomenikih,

kopanje v fontanah,

izvajanje nezakonitega taksi prevoza.

Bruhanje na javni površini ter izvajanje glasnih del v času popoldanskega in nočnega miru se kaznuje s 150 evri.

A strogi niso le na Hrvaškem ...

Če boste to poletje potovali v tujino, bodite pozorni na lokalna pravila obnašanja – nepoznavanje zakonodaje vas ne oprosti odgovornosti, kazni pa so lahko zelo visoke.

Primeri po svetu:

Španija (Vigo): Od leta 2022 je prepovedano uriniranje na plaži ali v morju – kazen znaša 750 evrov.

Portugalska: Opazovanje ali igranje tombole brez dovoljenja se šteje kot kršitev, saj velja za obliko iger na srečo. Možne so denarne kazni ali celo zaprtje.

Italija: Na Sardiniji in drugih znanih plažah je prepovedano pobiranje kamenčkov, peska in školjk – kazen znaša do 1.000 evrov. Na otoku Capri je prepovedano prinašati in uporabljati plastične kozarce, krožnike, pribor in embalažo – kazen do 500 evrov. Prav tako je prepovedano nabiranje cvetlic in rastlin v naravi.

Singapur: Hranjenje golobov se kaznuje s 473 dolarji.

Hongkong: Odmetavanje smeti ali pljuvanje na ulici vas lahko stane okoli 360 evrov.

Japonska: V restavracijah ni zaželeno razpravljati o računu – to lahko vodi do pridržanja. Turistom svetujejo, naj pred naročanjem natančno preverijo cenik.

Grčija: Pokazovanje zadnjice v javnosti velja za resen prekršek in vas lahko stane denarne ali celo zaporne kazni.

Turčija: Žaljenje državne zastave ali države je kaznivo z zaporom od šest mesecev do treh let.

Nemčija: Prečkanje ceste pri rdeči luči vas lahko stane 5 evrov, če pa povzročite incident – 10 evrov.

Karibi: Prepovedano je nošenje kamuflažne (vojaške) obleke, da se prepreči zmeda z vojaškim osebjem, poroča biznis.telegraf.rs.

