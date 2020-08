Papež Benedikt XVI. hudo zbolel

Joseph Ratzinger, zaslužni papež Benedikt XVI., je zelo šibkega zdravja. Tako poroča nemški časnik Passauer Neue Presse. Po navedbah njegovega nekdanjega biografa Petra Seewalda je dobil rdečico obraza, potem ko je v Nemčiji junija obiskal brata Georga. »Njegovo razmišljanje in spomin sta hitra, njegov glas pa je komaj mogoče slišati.« Seewald je Ratzingerja obiskal v soboto v Rimu, da bi mu predstavil njegovo novo biografijo.



»Na srečanju je bil zaslužni papež kljub bolezni optimističen. Dejal je, da bo morda znova poprijel za nalivno pero, če se bo znova okrepil,« piše časnik. Rdečica obraza Pri Ratzingerju se je pojavila rdečica obraza (rozacea – kaže se z rdečino in oteklino kože obraza, je lahko tudi znak resne kožne bolezni, vzroki zanjo pa niso dokončno pojasnjeni; velik vpliv ima tudi dednost), ko je junija v Nemčiji obiskal bolnega brata. To je bilo njegovo prvo potovanje iz Italije po odstopu leta 2013. 96-letni Georg je umrl dva tedna po njegovem obisku.



Ratzinger je bil prvi papež v skoraj 600 letih, ki je odstopil. Nasledil ga je papež Frančišek. V začetku maja je izšla Benediktova biografija, v kateri govori, da je sodobna družba v procesu oblikovanja antikrščanske veroizpovedi. V knjigi na več kot 1000 straneh izraža tudi svoje ostro nasprotovanje istospolni usmerjenosti in splavu.