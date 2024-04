Pawla K. aretirali zaradi pomoči pri načrtovanju napada na Zelenskega

Na Poljskem so v sredo aretirali moškega, osumljenega stikov z ruskimi obveščevalnimi službami in pomoči pri pripravi napada na ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, sta sporočili poljsko in ukrajinsko tožilstvo.

Poljski državljan, ki ga tožilstvo v Varšavi omenja kot Pawla K., naj bi zbiral informacije in jih posredoval ruskim vojaškim obveščevalnim službam. Osumljen je pomoči ruskim posebnim službam pri načrtovanju atentata na ukrajinskega predsednika, je še sporočilo poljsko tožilstvo.

Po navedbah preiskovalcev naj bi moški zbiral informacije o varnostnih ukrepih na letališču Rzeszow. Namig o njem je dalo ukrajinsko državno tožilstvo, ki je poljskim preiskovalcem predložilo obsežne dokaze.

Strogo varovano letališče v Rzeszowu na jugovzhodu Poljske približno 90 kilometrov od poljsko-ukrajinske meje ima pomembno vlogo pri dobavi orožja Ukrajini. Poleg tega po navedbah dpa preko njega prihajajo in odhajajo vsi zahodni politiki, ki potujejo v Kijev, Zelenski in drugi visoki ukrajinski predstavniki pa ga uporabljajo za potovanja na Zahod.

Ker je zračni prostor nad Ukrajino zaradi zračnih napadov zaprt, politiki v Kijev in iz njega potujejo z nočnim vlakom iz poljskega mesta Przemysl, ki je kakih 70 kilometrov oddaljeno od letališča Rzeszow.