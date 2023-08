Parkirali in odšli na plažo, ob vrnitvi pa doživeli šok (FOTO)

Si predstavljate, da parkirate svoje vozilo na parkirišču, ko se vrnete, pa ga najdete sredi vode? Ne? No, točno to se je zgodilo lastnikom vozil, ki so svoje jeklene konjičke parkirali v bližini Solarisa v Šibeniku.

Fotografije vozil so objavili na facebook strani Prometne zgode i nezgode in pošteno nasmejali vse razen lastnikov vozil.

Hrvaški mediji medtem poročajo, da so takšnim prizorom priča vsako leto in da se bodo morali kopalci, ki si želijo parkirati čim bližje kopališču, počasi naučiti, da to morda ni najboljša ideja.

Očitno so pozabili, kako delujeta plima in oseka. »Naši gostje parkirajo, ko je oseka, potem pa pride plima,« so zapisali na strani.