Paralizirana od vratu navzdol, a s pomočjo čipa v možganih zdaj riše in piše

Audrey Crews se je leta 2005, ko je bila stara komaj 16 let, podrl svet. Zaradi hude prometne nesreče, v kateri si je poškodovala vretenci C4 in C5, je ostala paralizirana od vratu navzdol. Zdaj je po 20 letih paralize prvič po tragičnem dogodku lahko napisala svoje ime na računalniški zaslon. Uspelo ji je s pomočjo možganskega čipa podjetja Neuralink, ki ji pomaga, da nadzoruje računalnik zgolj z mislijo. »Predstavljajte si, da je vaš kazalec levi klik in da se kurzor premika z vašim zapestjem, ne da bi to počeli fizično. Samo običajen dan uporabe telepatije,« je v šaljivem tonu razložila proces pisanja na omrežju X.

Crewsova je na družbenem omrežju X delila svojo izkušnjo. Z uporabo vijoličnega kazalca je na zaslonu v kurzivni pisavi napisala Audrey. Poleg tega je risala slike, pisala besede, premikala miško in uporabljala tipkovnico, vse zgolj z močjo svojih misli. Crewsovi so čip ta mesec vstavili v možgane na Univerzi v Miamiju.

Postopek je vključeval vrtanje luknje v lobanjo, skozi katero so kirurgi vstavili 128 niti, tanjših od človeškega lasu. Te niti vsebujejo več kot 1000 elektrod, ki zaznavajo električne signale možganskih celic med mišljenjem o gibanju. Vsaka misel ustvarja edinstven vzorec možganske aktivnosti, ki ga implantat zazna in prek bluetootha pošlje v računalnik. Crewsova je po operaciji dejala, da se počuti osvobojeno. Čeprav ne bo nikoli več hodila ali pridobila občutka v udih, upa, da ji bo čip omogočil, da napiše knjigo o svoji poti.

Neuralinkov N1 implantat je še vedno v zgodnji fazi preizkušanja, zato se dolgoročna varnost in učinkovitost še preverjata. Kljub temu je Crewsova ena izmed devetih oseb (in prva ženska), ki so že izkusile, kako jim ta tehnologija vrača del neodvisnosti, za katero so mislili, da so jo izgubili za vedno.