Par ugrabil 19-letnico in jo zadrževal v leseni škatli, tako so policisti našli pogrešano

V Vogelsbergu, občini v okrožju Sömmerda v Nemčiji, so policisti našli 19-letno dekle, ki je bilo pred tem prijavljeno kot pogrešano, poroča Fenix Magazin.

Dekle so odkrili zaprto v leseni škatli, je potrdilo državno tožilstvo za nemški MDR. Zaradi suma ugrabitve poteka preiskava proti 43-letnemu moškemu in 56-letni ženski.

Da je 19-letnica pogrešana, so policisti prejeli obvestilo konec preteklega tedna. Policija je nemudoma sprožila obsežno iskalno akcijo, saj naj bi bilo dekle odvisno od rednega jemanja zdravil.

Sled je policiste pripeljala do ene izmed zgradb v Vogelsbergu. Lastnik objekta je sprva zatrdil, da o pogrešani ne ve ničesar, a je policiji dovolil pregled posesti. Med preiskavo so policisti zaslišali krike iz hleva. Tam so našli dekle, zaprto v leseni škatli.

Po navedbah policije se 19-letnica ni mogla sama rešiti. Takoj so jo prepeljali v bolnišnico, kjer je prejela nujno pomoč. Trenutno še ni znano, ali sta žrtev in osumljenca med seboj povezani ali kaj bi lahko bil motiv za ugrabitev.

Sodišče je za osumljenca odredilo pripor, preiskava pa se nadaljuje.