Papeža pričakale navdušene množice, tako je videti po mesecu okrevanja (FOTO)

Kot je bilo obljubljeno, je danes nekaj minut po poldnevu pred navdušene množice vernikov, ki so se zbrali pred bolnišnico Gemelli v Rimu, stopil papež Frančišek, zbranim pomahal in jih blagoslovil.

Slišati je bilo vzklike navdušenja, in čeprav je bil papež videti precej šibak, na balkon so ga pripeljali na vozičku, je deloval dobre volje. Velik ekran so za to priložnost prinesli tudi na Trg svetega Petra v Vatikenu, kjer se je prava tako zbrala množica vernikov, da bi po dolgem času spet videli priljubljenega papeža.

Danes je bilo sicer prvič, da se je papež pojavil v javnosti v več kot enem mesecu, kolikor je trajalo njegovo zdravljenje v omenjeni bolnišnici. Vanjo so ga pripeljali na valentinovo zaradi hudih težav z dihanjem, izkazalo se je, da je zbolel za hudo obliko pljučnice, ki se je razvila v obeh pljučnih krilih.

Med zdravljenjem je bil nekajkrat že na robu smrti, govorilo se je celo, da naj bi odstopil, a Frančišek je prebrodil vse težave in si dovolj opomogel, da bo lahko danes bolnišnico tudi zapustil. Eden od njegovih zdravnikov Sergio Alfieri je včeraj sicer dejal, da bo 88-letni papež okreval še vsaj dva meseca, a to bo lahko počel v Vatikanu, v svoji rezidenci svete Marte, in ne več v bolnišnici.

FOTO: Tiziana Fabi/Afp

FOTO: Ciro De Luca/Reuters

FOTO: Tiziana Fabi/Afp

FOTO: Filippo Monteforte/Afp

FOTO: Filippo Monteforte/Afp