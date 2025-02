Vatikan objavil najnovejše podatke o stanju papeža. Francoski kardinal: »Papež je utrujen. Vse je mogoče«

Nekateri kardinali papeža Frančiška so odgovorili na vprašanje, ali bo odstopil ali ne. Papež se sicer v bolnišnici še naprej bori s pljučnico in kompleksno okužbo dihal. Vatikan je sporočil, da je 88-letni papež danes obeležil en teden bivanja v bolnišnici tako, da je vstal in pojedel zajtrk.

Papež Frančišek je leta 2022 potrdil, da je kmalu po izvolitvi napisal odstopno izjavo, če bi mu zdravstvene težave preprečile opravljanje dolžnosti. V kanonskem pravu sicer ni nobene določbe o tem, kaj storiti, če papež postane nesposoben za opravljanje dolžnosti.

»Noč je minila dobro, danes zjutraj je papež Frančišek vstal in zajtrkoval.«

Najkasneje do sobote pa bo znano, kako učinkovita je terapija, ki jo sedaj prejema papež. Takrat bo tudi bolj znano, koliko časa bo moral Frančišek še preživeti v bolnišnici, so danes še sporočili iz Vatikana. Zaenkrat še ni znano, kako bo potekala opoldanska molitev angelovega čaščenja v nedeljo, ki jo običajno vodi papež. Možno bi bilo tudi, da bodo znova le prebrali sporočilo papeža, kot je bilo že preteklo nedeljo.

Vatikan je sicer pozno v četrtek že poročal o »rahlem izboljšanju« njegovega kliničnega stanja ter da njegovo srce dobro deluje. Toda še vedno bo trajalo nekaj časa, da se bo pokazalo, ali različne terapije z zdravili delujejo in glede na to bi lahko okrevanje po pljučnici pri tako krhkem bolniku trajalo do dva tedna.

Se obeta njegov odstop? »Papež je utrujen. Vse je mogoče«

V četrtek so nekateri Frančiškovi kardinali začeli odgovarjati na očitno vprašanje, ki kroži: bo Frančišek odstopil, če bo zbolel in ne bo mogel nadaljevati svojega dela? Frančišek je dejal, da bo o tem razmislil, potem ko je papež Benedikt XVI. to storil leta 2013.

Vplivni kardinal zavrnil ugibanja o odstopu papeža Dekan kardinalskega zbora Giovanni Battista Re je zavrnil ugibanja, da bi papež Frančišek lahko odstopil. Vplivni kardinal je zagotovil, da bo papež že čez nekaj dni spet v Vatikanu. Iz bolnišnice pa so sporočili, da bo kmalu znano, kako se papež odziva na novo terapijo, potem ko so ga prejšnji teden sprejeli zaradi pljučnice. »Papež dobro okreva, ne smemo si izmišljevati stvari. O odstopu ni mogoče govoriti. V nekaj dneh se bo vrnil v Vatikan,« je dejal za časnik La Repubblica.

»Papež je utrujen.​ Vse je mogoče,« je dejal kardinal Jean-Marc Aveline, nadškof Marseilla v Franciji, navaja MSN. Drugi kardinal, Gianfranco Ravasi, je bil vprašan, ali se bo papež Frančišek morda odločil slediti papežu Benediktu XVI. in odstopil s položaja, če bi preveč zbolel. »Nobenega dvoma ni, da če bi bil on (Frančišek) v situaciji, ko bi bila njegova zmožnost neposrednega stika z ljudmi ogrožena, potem mislim, da bi se lahko odločil za odstop,« je povedal za radio RTL 102.5.

Slovenski škofje že pozvali k molitvam

Zapisali so, da nas papež Frančišek vsa leta svojega pontifikata spodbuja, naj molimo zanj, v teh težkih trenutkih pa še posebej potrebuje našo bližino. Škofje zato prosijo vernike, da pomnožijo molitev za papeža, da bi se mu zdravje izboljšalo.