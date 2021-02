Papež z radikalno odločitvijo: imenoval je žensko

Papež Frančišek je prekinil tradicijo in na položaj podtajnika škofovske sinode prvič imenoval žensko. Francozinja Nathalie Becquart bo zasedla eno od dveh mest podtajnikov škofovske sinode. Njeno imenovanje odraža željo papeža, da bi okrepil vlogo žensk v Cerkvi, navajajo v Vatikanu. Skupaj s Špancem Luisom Marinom de San Martinom bosta pomagala generalnemu sekretarju sinode, kardinalu Mariu Grechu z Malte pri pripravi in izvedbi škofovskih sinod. Gre za stalno ustanovo Katoliške cerkve, ko se na poziv papeža zberejo škofi iz vsega sveta, da bi obravnavali vprašanja v povezavi z delovanjem Cerkve in njenega nauka.



Cerkveni mediji so imenovanje Becquartove na omenjeni položaj s pravico do glasovanja označili za simbol krepitve vloge žensk v Cerkvi. Imenovanje Nathalie Becquart za podtajnico predstavlja papeževo željo po večjem sodelovanju žensk v procesu sprejemanja odločitev v Cerkvi, je za Vatican News dejal kardinal Grech.



52-letna Becquartova je, preden je postala redovnica, končala magisterij iz podjetništva v Parizu, študirala pa je tudi v Bostonu v ZDA.

