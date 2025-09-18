  • Delo d.o.o.
Papež: Sveti sedež dogajanja v Gazi še ni pripravljen označiti za genocid

Papež Leon XIV. je razkril, da Sveti sedež izraelskega ravnanja v Gazi za zdaj ni pripravljen označiti za genocid.
FOTO: Remo Casilli, Reuters
FOTO: Remo Casilli, Reuters
STA, N. Č.
 18. 9. 2025 | 14:10
 18. 9. 2025 | 14:30
A+A-

V intervjuju, ki ga je s papežem julija opravila ameriška novinarka in je danes izšel v knjigi, je tudi izrazil zaskrbljenost nad dogajanjem v ZDA in potrdil, da Cerkev ne bo spreminjala svoje doktrine glede skupnosti LGBT.

»Beseda genocid se vedno pogosteje uporablja,« je glede dogajanja v Gazi dejal papež novinarki ameriškega katoliškega spletnega portala Crux Elise Ann Allen v intervjuju, ki je del biografije Papež Leon XIV.: državljan sveta, misijonar 21. stoletja.

»Uradno Sveti sedež meni, da v tem trenutku ne moremo podati nobene izjave o tem,« je poudaril po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Dogajanja v Gazi ne more spregledati

Po njegovih besedah je skrb zbujajoče, da celo ZDA ne morejo zadosti pritisniti na Izrael, naj ublaži trpljenje v palestinski enklavi, kjer po navedbah ZN prebivalci trpijo lakoto. Papež je še poudaril, da se dogajanja v Gazi ne more spregledati, ampak je treba nadaljevati prizadevanja, da bi tam dosegli spremembe.

Papež je tudi izrazil zaskrbljenost nad dogajanjem v ZDA, od koder prihaja. Kot je dejal, se ne namerava vmešavati v strankarsko politiko, ker to ni v skladu s poslanstvom Cerkve, a se po drugi strani ne boji izpostavljati vprašanj, za katera meni, da so resnična evangeljska vprašanja.

»Očitno se v ZDA dogajajo nekatere stvari, ki vzbujajo zaskrbljenost. Še naprej iščemo načine, da bi vsaj postavili nekatera vprašanja, ki jih je treba zastaviti,« je dejal.

Kaj meni glede skupnosti LGBT

V zvezi s skupnostjo LGBT je Leon XIV. poudaril, da Cerkev ostaja odprta za vse. Obenem je potrdil, da ta vsaj v bližnji prihodnosti ne bo spreminjala svoje doktrine glede spolnosti in zakonske skupnosti. »Družina je sestavljena iz moškega in ženske, ki sta v slovesni zvezi blagoslovljena z zakramentom zakona,« je dejal.

Znova se je tudi odločno izrekel proti temu, da bi diakonsko službo v Cerkvi lahko opravljale tudi ženske. »Zakaj bi sploh razpravljali o posvetitvi žensk v diakonat, če diakonat sam v Cerkvi še ni dovolj razumljen, razvit in spodbujan,« je retorično vprašal.

Spolne zlorabe v Cerkvi

Škandale s spolnimi zlorabami v Katoliški cerkvi je Leon XIV. označil za krizo, ki še ni rešena. »To bo še trajalo, saj je treba žrtve obravnavati z velikim spoštovanjem, zavedajoč se, da so mnoge od njih utrpele zelo globoke rane, ki jih bodo morda nosile vse življenje,« je dejal.

Po njegovih besedah, ki jih povzema avstrijska tiskovna agencija APA, bi bilo naivno verjeti, da bodo rane izginile samo zato, ker so žrtvam izplačali odškodnino.

papežLeon XIV.GazavojnaZDAVatikan
