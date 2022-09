Papež pozval: Odpovejmo se fosilni energiji, čas je za spremembo

Papež Frančišek je danes obiskal romarsko središče v Assisiju, kjer je podpisal pakt z mladimi gospodarstveniki, ki so sodelovali na dogodku »Frančiškovo gospodarstvo«. Ti so se pred papežem zavezali, da bodo »spodbujali gospodarstvo miru«, papež pa je med drugim pozval k spremembi sistema proizvodnje energije in ekološkemu prehodu.

»V zadnjih dveh stoletjih smo ljudje rasli na račun zemlje. Pogosto smo jo izropali, da bi povečali svojo blaginjo, in to ne za blaginjo vseh, temveč le za blaginjo majhne skupine. Čas je za nov pogum, da se odpovemo fosilni energiji,« je dejal papež.

Generacijo, ki je zlorabila zemljo, je pozval, naj se žrtvuje in popravi nastalo škodo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

»Sprejeti moramo univerzalno etično načelo, da je treba škodo popraviti. Če smo odraščali in zlorabljali planet in ozračje, se moramo tudi danes naučiti žrtvovati za takšen življenjski slog, ki je še vedno netrajnosten. V nasprotnem primeru bodo morali račun plačati naši otroci in vnuki, in to previsok in nepravičen,« je opozoril.

Prav tako pa je Frančišek izrazil željo, da se delo ponovno postavi v središče gospodarstva. Meni, da brez dostojanstvenega in dobro plačanega dela mladi ne morejo odrasti, neenakosti v svetu pa se povečujejo. V luči tega je gospodarstvenikom dejal, da naj ob ustvarjanju blaga in storitev ne pozabijo na ustvarjanje "dobrega dela za vse".