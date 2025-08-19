Papež ne dovoli prodaje spominkov, turisti odhajajo praznih rok

Od belega dima nad Sikstinsko kapelo, ki je naznanil izvolitev Roberta Francisa Prevosta za naslednika sv. Petra, je ta konec tedna minilo 100 dni. ­Američan brez pretirane naglice zarisuje­ smer svojega pontifikata, živ­ljenje v Rimu pa se je hitro prilagodilo novemu poglavarju Rimskokatoliške cerkve.­ Z opazno izjemo stojnic in trgovin s spominki, kjer (skoraj) ni sledu o ­Leonu XIV.

Okolica Vatikana živi za turiste in od njih. Na ulicah v neposredni bližini najmanjše države na svetu mrgoli prodajaln, ki nagovarjajo romarje s suvenirji različne kakovosti ter estetske in uporabne vrednosti: od magnetov, rožnih vencev, podobic, razglednic, koledarjev, stekleničk z blagoslovljeno vodo, sveč, zapestnic do majic in kipcev. Prevladujejo izdelki s podobo pokojnih papežev s Frančiškom na čelu, turisti pa zaman iščejo spominke z Leonom XIV.

Paola Troiani blizu Trga sv. Petra vodi prodajalno z religioznimi artikli Al ­Pellegrino Cattolico.

Razlog za odsotnost teh ni v pomanjkanju povpraševanja ali starih zalogah, temveč v odločitvi, ki je prišla neposredno s Svetega sedeža. Kot pojasnjujejo trgovci, Vatikan še ni odobril, da bi lahko proizvajalci spominkov reproducirali in tržili podobo Leona XIV. Brez uradne odobritve je vsak poskus distribucije prepovedan.

»Stranke množično povprašujejo po spominkih z novim papežem. A ker jih podjetja ne smejo dobavljati, jih jaz ne morem prodajati,« je dejala Paola Troiani, ki le nekaj korakov od Trga sv. Petra vodi prodajalno z verskimi artikli Al Pellegrino Cattolico.

V prodajalnah s spominki se zdi, da je na čelu Rimskokatoliške cerkve še vedno papež Frančišek.

Po besedah sogovornice, ki je trgovino s stoletno tradicijo prevzela od očeta, doslej še niso tako dolgo čakali, da se je sprememba na vrhu Rimskokatoliške cerkve pokazala na njihovih policah. »Izdelki z novim papežem so vedno prišli takoj,« je bila jasna. Nad zamudo tako – kot tudi drugi trgovci, s katerimi smo se pogovarjali – ni navdušena. Zlasti v jubilejnem letu, ko kristjani romajo v Rim še bolj množično kot sicer, se vatikansko zavlačevanje pozna tudi pri poslu.

»Nisem prav zadovoljna, ampak vseeno živimo. Upam, da se bo prej ali slej zadeva sprostila – morda septembra,« je ob odsotnosti vsakršnih pojasnil iz Vatikana dejala Paola Troiani, v njeni trgovini pa so edini opomnik na Leona XIV. tri papeževe fotografije s pripisom: »Ni za prodajo.«

Izjema, ki potrjuje pravilo

Zgodba iz Al Pellegrino Cattolico se je ponovila v vseh prodajalnah v italijanski prestolnici in zunaj nje. Obiskovalci, ki bi si želeli odnesti domov spominek s podobo prvega ameriškega svetega očeta, bodo, denimo, ostali praznih rok tudi v Castel Gandolfu – mestecu v rimskem zaledju, kjer je Leon XIV. ravno v teh dneh preživljal podaljšan konec tedna. Ne v Rimu ne v slikovitem kraju nad jezerom Albano trgovci ne vedo povedati, kdaj bodo poleg podob pokojnih papežev na njihove police prišli tudi portreti Roberta Francisa Prevosta.

Edina spominka z Leonom XIV., ki ju je Vatikan odobril, sta obesek za ključe in ­spominski kovanec.

Večmilijonski zaseg Od začetka svetega leta, ki ga kristjani zaznamujejo vsakega četrt stoletja, je rimska finančna policija zasegla 26 milijonov ponarejenih oziroma neavtoriziranih izdelkov. Polovica teh so bili verski artikli, med katerimi prevladujejo rožni venci, zapestnice in zastavice – številni s podobo papeža Leona XIV. Skupna vrednost zaseženega blaga, ki pride v Italijo zlasti iz Turčije in Kitajske, naj bi bila na trgu 100 milijonov evrov, so poročali za časnik La Repubblica.

V čakanju na dovoljenje za distribucijo in trženje podobe novega svetega očeta je eno od redkih odstopanj od norme trgovinica za vatikanskim obzidjem, tik pred vhodom v baziliko sv. Petra. V improvizirani prodajalni sta v poplavi izdelkov, povezanih s papežem Frančiškom in jubilejnim letom, na voljo spominski kovanec in obesek za ključe z reliefno upodobitvijo Leona XIV. »To je edino, kar je bilo uradno odobreno,« je dejala prodajalka Federica.

Kakor je pojasnila, so obiskovalci nekoliko razočarani nad ponudbo, a na koncu vedno najdejo nekaj, kar jih nagovori. Najbolje se prodajajo rožni venci in ikone, prav tako ostajajo priljubljeni spominki s podobo Jorgeja Maria Bergoglia. »Treba je tudi povedati, da številni nekristjani, zlasti iz azijskih držav, sploh ne ločijo med Frančiškom in Leonom XIV.,« je dodala sogovornica.