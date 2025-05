Papež Leon XIV. svojo prvo splošno avdienco začel s 15-minutno vožnjo v papamobilu (VIDEO in FOTO)

Papež Leon XIV. je danes na svoji prvi splošni avdienci v Vatikanu pozval k dobavi humanitarne pomoči na območje Gaze in h končanju sovražnosti v od vojne uničeni palestinski enklavi. Vernikom pa je dejal, naj »razorožijo svoja srca« in da naj vsak dan molijo za mir.

Prvo splošno avdienco v svojem pontifikatu je Leon XIV. začel s 15-minutno vožnjo v papamobilu po Trgu svetega Petra. Pri tem je pozdravljal na tisoče vernikov, ki so se zbrali pred baziliko svetega Petra ter blagoslavljal otroke. Ljudje so papeža pozdravili z aplavzom in vzkliki Naj živi papež.

FOTO: Filippo Monteforte Afp

FOTO: Alberto Pizzoli Afp

FOTO: Guglielmo Mangiapane Reuters

Nadaljeval je s sporočilom miru. Vernike je pozval, naj razorožijo svoja srca in da naj v maju, mesecu posvečenem devici Mariji, vsak dan zmolijo rožni venec za mir.

Nadaljeval prakso svojega predhodnika

Pri katehezi je nadaljeval prakso svojega predhodnika, papeža Frančiška, in jo je posvetil upanju. »Bog ljubi brez preračunljivosti,« je ljudem še sporočil Leon XVI. ter Boga primerjal s sejalcem z znamenite slike nizozemskega slikarja Vincenta Van Gogha. Dodal je, da smo navajeni, da vsako stvar preračunamo, da pa to ne bi smelo veljati za ljubezen.

FOTO: Filippo Monteforte Afp

FOTO: Guglielmo Mangiapane Reuters

FOTO: Filippo Monteforte Afp

Ob zaključku splošne avdience je ponovil poziv k dobavi zadostne humanitarne pomoči in h končanju sovražnosti na območju Gaze.»Razmere na območju Gaze so zaskrbljujoče in boleče,« je poudaril. Dejal je še, da ceno vojne v palestinski enklavi plačujejo otroci, starejši in bolni.

Spomnil se je tudi papeža Frančiška, ki je umrl pred natanko mesecem dni, na velikonočni ponedeljek.