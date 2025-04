Papež je navijal za klub, v katerem igra nekdanji slovenski reprezentant

Ko je bil papež Frančišek še Jorge Mario Bergoglio in je bil star devet let, je bil skupaj z očetom reden gost na stadionu El Gasometro, na katerem je svoje tekme igral sloviti nogometni klub San Lorenzo. Klub iz buenosaireškega delavskega okrožja Boedo je bil takrat v bistvu to, kar je Barcelona danes. Menda je Barca celo slog igre, ki se imenuje tiki-taka, pobrala od rdeče-črnih.

Skratka, leta 1946 je bil San Lorenzo pojem svetovnega nogometa in ogledalo, v katerem so se hoteli videti tudi vsi najboljši evropski klubi. Ne le da je San Lorenzo tistega leta osvojil prvenstvo, tedaj se je neki devetletnik tudi odločil, da bo do konca življenja – vrana (Los Cuervos). Takšen je namreč vzdevek igralcev in pripadnikov tega kluba. Ta devetletnik je postal pozneje papež.

Andrej Vombergar je v tej sezoni prvi strelec papeževega moštva. FOTO: CA San Lorenzo De Almagro

Zapomnite si tega moža: nekoč bo še papež!

Mirko Blažina je bil eden najboljših vratarjev tistega časa. FOTO: Proyecto Boedo

Ko ga je novinar časopisa Clarin Diego Chavo Fucks pred nekaj leti spodbodel, ali se morda še spomni koga iz takratne enajsterice, ga je papež povsem šokiral, saj mu je na mah zdeklamiral celotno enajsterico, naštevati pa je začel z imenom Mirko Blažina.

Ledeni človek

Ime, ki se ga je najprej spomnil, je bilo ime vrhunskega vratarja slovenskega rodu, ki je ubranil ničkoliko enajstmetrovk, zaradi hladnokrvnega značaja pa so ga imenovali kar Ledeni človek. Rodil se je slovenskim staršem v Gabrovcu pri Trstu, zaradi fašističnega nasilja pa je z njimi vred leta 1933 prebežal v Argentino. Umrl je leta 2005 v Buenos Airesu.

Bil je strasten navijač San Lorenza. FOTO: Clarin

Ker ni bilo nikogar, ki bi skrbel za Blažinov grob, so ga nameravali prenesti v skupno kostnico, potem pa je klub iz Boeda slišal za to, poskrbel za ekshumacijo njegovih posmrtnih ostankov, žaro pa odnesel v klubski muzej, kjer lahko poslej vsakdo izve kaj več o enem najboljših vratarjev tistega časa, ki si ga je za vse večne čase zapomnil tudi papež Frančišek.

Mirko Blažina po osvojitvi argentinskega prvenstva leta 1946 FOTO: Proyecto Boedo

Zdaj bi bil Blažina star natančno 100 let. Leto dni po njegovi smrti, bilo je leta 2006 in bil je veliki četrtek, sta zakonca Vombergar, Marko in Andrejka, svoje tri otroke odpeljala v buenosaireško stolnico. »Otrokom sem hotel pokazati tega velikega človeka,« se je spominjal njihov oče, po poklicu fotograf. Potem je po maši mimo njih prišel kardinal Bergoglio. Marko se je obrnil k otrokom in jim rekel: »Zapomnite si tega moža, nekoč bo še papež!« Kardinal se je obrnil in smeje se vprašal, ali je to kakšna prerokba, pa mu je Vombergar odvrnil: »Ne gre za prerokbo, le za mojo veliko željo!«

100 let bi bil danes star Blažina.

Podaril dres

In kadar so Vombergarjevi otroci po tistem na televiziji videli Bergoglia, so vselej govorili: »To je tisti, za katerega je oče napovedal, da bo postal papež.« Vombergarjevim otrokom je ime Lucijana, Marjan in Andrej, slednji pa je naš izjemni nogometaš, ki je štiri sezone zabijal gole za Olimpijo, zdaj pa jih za papežev San Lorenzo.

Robert Golob je papežu podaril Vombergarjev dres. FOTO: Vlada RS

Konec leta 2022 je predsednik vlade Robert Golob obiskal papeža in mu med drugim podaril dres Andreja Vombergarja, argentinskega Slovenca, ki je v tisti sezoni debitiral tako v dresu slovenske reprezentance kot tudi San Lorenza, kluba, katerega goreči navijač je bil tudi papež.