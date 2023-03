Papež Janez Pavel II. naj bi prikrival pedofilijo, trdijo

Na Poljskem v zadnjih dneh burijo duhove trditve, da je nekdanji papež Janez Pavel II. vedel za spolne zlorabe otrok v katoliški cerkvi na Poljskem, preden je postal papež, a jih je prikrival. To sta razkrili poljska televizija in knjiga nizozemskega novinarja. Poljska vlada trdi, da gre za napad na nekdanjega papeža.

Da je Karol Wojtyla, kakor se je imenoval, preden je postal papež, vedel za primere pedofilskih duhovnikov v cerkvi, ko je bil še nadškof v Krakovu, a jih je prikrival, je v nedeljo poročala poljska zasebna televizija TVN. Preiskovalni novinar Michal Gutowski je pojasnil, da je Woytyla te duhovnike premeščal v druge škofije, enega celo v Avstrijo, da bi se izognil škandalu.

Katoliška cerkev na Poljskem in oblasti so poročanje ostro kritizirale. Fotografija je simbolična. FOTO: Alessia Pierdomenico, Reuters

Gutowski po poročanju AFP trdi, da je govoril z žrtvami pedofilskih duhovnikov, njihovimi družinami in nekdanjimi uslužbenci škofije. V prispevku navaja dokumente nekdanje tajne policije SB iz časa komunizma in redke cerkvene dokumente, do katerih mu je uspelo priti, omenja pa tudi, da mu je krakovska škofija zavrnila dostop do svojih arhivskih dokumentov.

Oddajo o enem največjih tabujev v domovini poljskega papeža so na televiziji predvajali kmalu po tem, ko je na Poljskem živeči nizozemski novinar Ekke Overbeek razkril podobne podrobnosti o Woytyli. Njegova knjiga z naslovom »Maxima Culpa. Janez Pavel II. je vedel«, je na Poljskem izšla v sredo.

Tudi številni dokumenti, na katere se v knjigi sklicuje Overbeek, izvirajo iz arhivov nekdanje komunistične tajne službe. Novinar zagotavlja, da jih je primerjal z drugimi viri, predvsem s pričevanji žrtev. Knjiga z več kot 500 stranmi je rezultat več kot desetletne preiskave, kopanja po arhivih in pogovorov s pričami.

Naj bi tudi pomagal prikrivati

»Našel sem dokaze, da ni le vedel (...) za primere spolnih zlorab med duhovniki v svoji krakovski nadškofiji, ampak jih je tudi pomagal prikrivati,« je 53-letni Overbeek dejal v pogovoru za AFP.

Med primeri novinar v knjigi omenja duhovnika, obtoženega oralnega spolnega občevanja z 10-letnimi deklicami, ki je Woytyli priznal svoja dejanja, še preden je odgovarjal pred sodiščem. »To je opisano v dveh, celo treh različnih dokumentih. Zagotovo vemo, da je Wojtyla že leta 1970 slišal za spolne zlorabe. Duhovnik je bil obsojen, a ko so ga izpustili iz zapora, mu je nadškof po besedah novinarja dovolil, da nadaljuje svojo službo, kar dokazuje pismo, ki ga je napisal Wojtyla,« pravi novinar.

Poljski premier stopil v bran

Katoliška cerkev na Poljskem in oblasti so poročanje televizije in navedbe v knjigi ostro kritizirale.

Nekdanjemu papežu je med drugim stopil v bran poljski premier Mateusz Morawiecki. »Danes nimamo vojne samo na naši vzhodni meji. Obstajajo subjekti, ki skušajo sprožiti civilizacijske vojne celo znotraj Poljske,« je tvitnil v sredo. Po njegovem mnenju bi morali »kot kristjani braniti spomin na papeža, rojenega v Wadowicah«.

Sedanji krakovski škof Marek Jedraszewski pa je dvome o Wojtyli v torek označil za napad na papeža.