Papež ima eno najpomembnejših funkcij na svetu, pa je temu primerna tudi plača?

Papež, kot vrhovni vodja Rimskokatoliške cerkve, nosi izjemno pomembno duhovno in politično vlogo. Poleg tega, da vodi več kot milijardo katoličanov po vsem svetu, njegova vloga pa vključuje tudi pomembne diplomatske in administrativne odgovornosti. Papež je obenem poglavar najmanjše neodvisne države na svetu – Vatikana, ta pa mu zagotavlja vse potrebno za življenje, vključno z nastanitvijo, hrano, potovanji, zdravstveno oskrbo in varnostjo.

Papež Frančišek je bil znan po skromnem življenjskem slogu, zavrnil je tudi plačo, čeprav bi bil upravičen do dohodka v višini približno 2500 evrov mesečno. Kljub temu je imel dostop do vatikanskega voznega parka, uradnih rezidenc in sredstev za dobrodelne donacije, iz katerih je denimo podaril 200.000 evrov zapornikom v rimskem zaporu.

Tudi Vatikan v krizi

Vatikan, najmanjša neodvisna država na svetu, ima kompleksno finančno strukturo, ki temelji na več virih prihodkov. Med glavnimi so donacije, naložbeni donosi ter prihodki od turizma in muzejev. Od katoličanov po vsem svetu se v vatikansko blagajno nateče približno 24 milijonov evrov letno, največji prispevek prihaja iz Združenih držav Amerike, Nemčije in Italije.

Leto 2023 je bilo za Vatikan finančno težko, poročali so namreč o 83 milijonih evrov primanjkljaja, zaradi česar je papeža Frančiška močno zaskrbelo glede dolgoročne vzdržnosti pokojninskega sklada za vatikanske zaposlene. Finančne težave je še poslabšala pandemija, ki je močno vplivala na prihodke od turizma.

Znižal jim je plače

Papež Frančišek je posledično uvedel vrsto ukrepov za zmanjšanje stroškov. Leta 2021 je sprejel drastične ukrepe, vključno z znižanjem plač kardinalom, škofom in duhovnikom. Kardinali, ki so prej zaslužili med 4000 in 5.500 evrov mesečno, so bili deležni desetodstotnega znižanja plač.

Škofje zdaj zaslužijo okoli 3000 evrov mesečno, medtem ko povprečni duhovniki v Rimu zaslužijo približno 1200 evrov. Menihi in nune, ki se pogosto zaprisežejo revščini, običajno ne prejemajo plače, razen če zasedajo administrativne položaje znotraj cerkve. Poleg znižanja plač je papež Frančišek odpravil tudi tradicijo ponujanja subvencioniranih stanovanj visokim duhovnikom.

Ali se bo mesečni plači po zgledu svojega predhodnika odpovedal tudi papež Leon XIV, ni znano.