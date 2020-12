Papež Frančišek vodil polnočnico, to je povedal

Papežje polnočnico vodil v baziliki svetega Petra v Vatikanu, zaradi protikoronskih omejitev pa se je tokrat začela že ob 19.30 in je potekala ob upoštevanju previdnostnih ukrepov. Papež je vernike spomnil, da jih ima Bog rad, »bolj rad, kot moremo imeti mi radi same sebe. To je njegova skrivnost, da vstopi v naše srce.«Dodal je, da »le Jezusova ljubezen preoblikuje življenje, ozdravlja najgloblje rane, osvobaja iz začaranih krogov nezadovoljstva, jeze in pritoževanja.«Božič je sicer praznik, ko kristjani obhajajo Kristusovo rojstvo. In papež je ob tem izpostavil, da je Bog prišel na svet kot otrok, da bi nas naredil za božje otroke. »Kakšen čudovit dar! Danes Bog v nas vzbuja začudenje in vsakemu izmed nas pravi: 'Ti si nekaj čudovitega'.« Dejal je, da je bil Jezus rojen v revščini, čeprav bi si zaslužil, da bi se rodil kot kralj v najlepši palači. In to zato, da nam sporoči, da je vsakdo, četudi zavržen, odrinjen na rob, božji otrok.Maše se je zaradi protikoronskih omejitev udeležilo okoli 200 ljudi, sicer pa se je vsako leto udeleži več tisoč. Pred mašo je papež poslal tudi želje prebivalcem Libanona, ki ga je letos prizadela tragična eksplozija in voditeljem Južnega Sudana, kjer se še vedno dogaja nasilje med posamičnimi etničnimi skupinami. Vsem je zaželel miru in stabilnosti.V četrtek, na božič, bo imel papež v Vatikanu tradicionalni nagovor. Vernikov tokrat ne bo nagovoril z balkona bazilike svetega Petra kot običajno, temveč iz dvorane v Apostolski palači. Opoldne bo najprej predstavil svojo božično poslanico, nato pa podelil tradicionalni praznični blagoslov mestu in svetu, ki si ga bo možno ogledati tudi v neposrednem prenosu.