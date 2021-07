Papež Frančišek v bolnišnici

Papež Frančišek je bil v nedeljo zvečer operiran na debelem črevesju, operacijo pa je uspešno prestal in se počuti dobro, so sporočili iz Vatikana.



84-letni papež, ki so ga na rimsko polikliniko Agostino Gemelli sprejeli v nedeljo, je operacijo, ki je bila izvedena v splošni anesteziji, dobro prestal, je po poročanju tujih tiskovnih agencij dejal tiskovni predstavnik Vatikana Matteo Bruni. Kako dolgo bo Frančišek ostal v bolnišnici, v Vatikanu niso razkrili.



Kot so sicer pojasnili, ima Frančišek simptomatsko divertikularno stenozo črevesa, bolezen, zaradi katere lahko na steni črevesja nastanejo izrastki. Ti se lahko vnamejo in lahko povzročijo bolečino ali zvišano telesno temperaturo.



Papež ima sicer tudi vrsto drugih zdravstvenih težav, med drugim z išiasom, zaradi katerih pogosto le s težavo hodi in je moral v preteklosti že večkrat odpovedati predvidene obveznosti. V starosti 21 let je poleg tega prestal operacijo na pljučih.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: