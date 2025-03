Papež Frančišek se je oglasil prvič, odkar je v bolnišnici (VIDEO)

Papež Frančišek se je oglasil prvič, odkar je v bolnišnici. V sporočilu, posnetem, še preden je bil hospitaliziran, nagovarja družine v krizi. Vsak družinski član je drugačen, pravi v sporočilu, a prav zato je vsak pomemben.

Takole je papež dejal družinam: »Razlike lahko povzročijo tudi konflikte in boleče rane. In najboljše zdravilo za ozdravitev rane je odpuščanje. Odpuščanje pomeni dati drugo priložnost. Bog nam to dela ves čas. Božja potrpežljivost je neskončna. Odpusti nam, nas povzdigne, nam da nov začetek. Odpuščanje vedno obnovi družino in nas prisili, da gledamo naprej z upanjem. Molili bomo, da bi razpadle družine našle ozdravitev svojih ran z odpuščanjem, ponovnim odkrivanjem darov drug drugega, tudi v svojih razlikah.«

Ostaja v stabilnem stanju

Papež Frančišek je sicer v bolnišnici 19. dan. Njegovo stanje je po včerajšnjem poslabšanju stabilno. Ob tem 88-letni papež Frančišek danes ni imel novih dihalnih stisk, s katerimi se je soočil v preteklih dneh.

Papež danes ni imel vročine in je ostal buden in priseben, sodeloval je pri terapijah in ni bil dezorientiran, se glasi sporočilo Svetega sedeža. Davi je prešel na kisikovo terapijo z visokim pretokom in opravil respiratorno fizioterapijo, so še sporočili. Zdravniki so sicer glede napovedi zadržani.