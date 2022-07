Papež Frančišek s to potezo navdušil svet: takšnega še niste videli (FOTO)

Papež Frančišek se je na začetku svojega obiska v Kanadi, ki ga je poimenoval obisk pokore in bo trajal do konca tedna, danes opravičil pripadnikom domorodnih plemen zaradi sodelovanja katoliške cerkve v prisilni asimilaciji in zlorabah njihovih otrok, ki je potekala od konca 19. stoletja.

Papeža so v nedeljo ob prihodu v Kanado na letališču v Edmontonu v provinci Alberta pričakali predstavniki domorodnih plemen in narodov skupaj s premierjem Justinom Trudeaujem in prva domorodna generalna guvernerka Kanade v zgodovini Mary May Simon.

V kraju Maskwacis pri Edmontonu, kjer je nekoč stala ena od prisilnih internatskih šol za indijanske otroke, so ga pričakali Indijanci v narodnih nošah in mu pripravili krajši kulturni program s povorko, plesom in petjem, pa tudi s seznamom imen umrlih otrok. O tem pa si je nadel perjanico, ki je simbol plemena in skupaj z njimi poziral.

FOTO: Amber Bracken Reuters