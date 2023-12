Papež Frančišek: Prekinjam tradicijo. Ne bodo me pokopali v Vatikanu

Papež Frančišek je potrdil, da je 'že pripravil' svojo grobnico v rimski baziliki, kar je še en dokaz njegove želje po prekinitvi dolgoletne vatikanske tradicije. Frančišek, ki bo 17. decembra dopolnil 87 let, je za mehiško televizijo N+ povedal, da bo pokopan v baziliki Santa Maria Maggiore v rimski četrti Esquilino, kamor hodi molit pred in po potovanjih v tujino.

»Začel bom nov ritual«

Zdaj pa je v pogovoru z novinarko Valentino Alazraki povedal, da se je srečal s slovesnim mojstrom, da bi poenostavil papeške pogrebe. »Začel bom nov ritual,« je poudaril. Papeže običajno pokopavajo v kriptah pod baziliko svetega Petra v Vatikanu, piše Guardian.

»To je še en prelom z dolgoletno tradicijo, tako kot njegova odločitev, da ne bo živel v apostolski palači (uradni papeški rezidenci, op. p.),« je za irski Sunday Independent povedal vatikanski poročevalec Paddy Agnew.

Papeževo zdravje se je v zadnjih letih poslabšalo, zaradi česar mora uporabljati invalidski voziček in spodbuja ugibanja, da bi lahko odstopil, kot je storil njegov predhodnik Benedikt XVI. Frančišek je bil leta 2021 operiran na debelem črevesu, v začetku aprila pa je bil hospitaliziran zaradi bronhitisa.

V mladosti so mu odstranili del pljučnega krila

Papež, ki je marca obeležil 10. obletnico papeževanja, je v intervjuju dejal, da kljub zdravstvenim težavam 'ni razmišljal o odstopu'. Sicer pa se Frančišek ostro spopada s konservativno frakcijo Cerkve, ki je nezadovoljna z njegovo fiksacijo na vprašanja, kot so družbena neenakost, podnebna kriza in begunci.

Ko so ga septembra v intervjuju vprašali o njegovem zdravju, se je pošalil: »Še vedno sem živ ... čeprav me nekateri ljudje želijo mrtvega.« Frančišku, ki se je rodil v družini italijanskih priseljencev, so v zgodnjih dvajsetih letih, ko se je pripravljal na duhovniški poklic v rodni Argentini, sicer odstranili del pljuč. Od maja lani ga zaradi bolezni kolen pogosto videvajo v invalidskem vozičku ali s palico. V Vatikanu niso razkrili, za kaj točno gre, so pa k rešitvi težave poklicali Joséja Marío Villalóna, glavnega zdravnika španskega nogometnega kluba Atlético de Madrid.