Papež Frančišek odslej tega ne bo več potreboval

Zdravstveno stanje papeža Frančiška se je nekoliko izboljšalo in odslej med drugim ne bo več potreboval kisikove maske,

Pljučnica »pod nadzorom«

Ob tem so v Vatikanu sicer opozorili, da papež še ni ozdravel, čeprav je njegova pljučnica »pod nadzorom«, in da bo do nadaljnjega ostal v bolnišnici.

»Zdravstveno stanje svetega očeta se izboljšuje. Prekinil je neinvazivno mehansko ventilacijo in zmanjšal potrebo po terapiji z visokim pretokom kisika,« so v Vatikanu zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da je prišlo do napredka pri papeževi fizioterapiji gibal in dihal.

»Pljučnica ni odpravljena, vendar je pod nadzorom,« je sporočil vatikanski tiskovni urad. Ob tem so opozorili, da prekinitev uporabe kisikove maske ni dokončna in da ni predvideno, da bi papež Frančišek kmalu zapustil bolnišnico.

Iz Vatikana so sporočili še, da bodo naslednje obvestilo o papeževem zdravstvenem stanju verjetno objavili šele v ponedeljek, kar prav tako kaže na izboljšanje zdravstvenega stanja poglavarja katoliške cerkve.