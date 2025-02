Papež Frančišek noč preživel v bolnišnici: iz Vatikana sporočili, kako je z njim

Papež Frančišek je preživel mirno prvo noč v bolnišnici, po tem ko so ga zaradi bronhitisa tja sprejeli v petek, so sporočili iz Vatikana. Njegovo stanje je stabilno, v bolnišnici pa naj bi ostal vsaj do sredine prihodnjega tedna, poročajo tuje tiskovne agencije.

Papež je v rimski bolnišnici Gemelli dobro spal. Zjutraj je zajtrkoval in prebral nekaj časopisov, je povedal tiskovni predstavnik Svetega sedeža. Dodal je, da se preiskave in zdravljenje nadaljujejo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Papež, ki so mu kot mladeniču odstranili del pljuč, ima težave z dihanjem že več kot teden dni in je bil prisiljen večkrat prositi svoje pomočnike, naj preberejo nagovore v njegovem imenu.

V petek so papeža hospitalizirali zaradi »nekaterih potrebnih diagnostičnih preiskav in nadaljevanja zdravljenja bronhitisa, ki poteka v bolnišničnem okolju«.

V bolnišnici bo vsaj še nekaj dni

V petek zvečer so iz Vatikana sporočili, da so prve preiskave pokazale okužbo dihalne poti, papež naj bi imel rahlo vročino, sicer pa je njegovo stanje stabilno.

Italijanska tiskovna agencija Ansa je sporočila, da bo papež v bolnišnici ostal vsaj do sredine prihodnjega tedna. Vse njegove obveznosti do vključno ponedeljka so odpovedali.

88-letni papež, ki katoliško cerkev vodi od leta 2013, ima zadnja leta številne druge zdravstvene težave, od bolečin v kolenih in kolkih do vnetja debelega črevesa. Operirali so mu tudi kilo. Zaradi bronhitisa je papež leta 2023 tri noči preživel v bolnišnici, kjer so ga zdravili z antibiotiki.