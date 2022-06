Papež Frančišek na invalidskem vozičku

Papeža Frančiška, ki se je v preteklih dneh srečal z ukrajinsko delegacijo in potrdil svojo pripravljenost na potovanje v Kijev, pri realizaciji slednjega ovirajo težave s kolenom, je danes sporočil ukrajinski verski informacijski portal Risu. Papež se sicer s tovrstnimi težavami spopada že dlje časa.

Zdravniki so mu potovanje v Kijev odsvetovali. »Če pa je potovanje v Ukrajino tehnično mogoče, potem si želim priti v Kijev in ne le do ukrajinske meje, kot bi mi nekateri svetovali,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal Frančišek. Papež je že pred dnevi naznanil, da zaradi težav s kolenom ne bo mogel odpotovati v Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan, kar je sicer načrtoval za začetek julija. Nov datum tega potovanja še ni določen.

Molitve mu dajejo pogum

»Pri mojih letih ni lahko iti na misijo. Toda vaše molitve in zgled mi dajejo pogum in prepričan sem, da se bom lahko srečal z vsemi ljudmi, ki jih nosim v srcu,« je še dejal. Frančišek bo 3. julija v baziliki svetega Petra daroval mašo s Kongovci. Prav tako je dejal, da bo poskušal obhoditi mašo s kongovsko skupnostjo v Rimu. »To je dan, ko bi moral biti v Kinšasi. Kinšaso bomo pripeljali v Rim,« je dejal med avdienco z afriškimi misijonarji, še navaja dpa.

Prvič na invalidskem vozičku

85-letni Frančišek ima sicer že nekaj časa težave z bolečinami v desnem kolenu, zaradi katerih je moral prejšnji mesec na javni prireditvi prvič uporabiti invalidski voziček.