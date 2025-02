Papež Frančišek končal v bolnišnici

Papeža Frančiška, ki je pred več kot tednom dni zbolel za bronhitisom, so danes sprejeli v bolnišnici, so sporočili iz Vatikana. Po dopoldanski avdienci so 88-letnega papeža sprejeli na kliniki v Rimu, kjer bodo opravili tudi diagnostične preiskave.

Zdravljenje bronhitisa se bo nadaljevalo v rimski bolnišnici Gemelli, je povedal tiskovni predstavnik Svetega sedeža. Kot je dejal, so papeža hospitalizirali zaradi »nekaterih potrebnih diagnostičnih preiskav in nadaljevanja zdravljenja bronhitisa, ki poteka v bolnišničnem okolju«.

Številne zdravstvene težave

Papež, ki so mu kot mladeniču odstranili del pljuč, ima težave z dihanjem že več kot teden dni in je bil prisiljen večkrat prositi svoje pomočnike, naj preberejo nagovore v njegovem imenu. Zaradi bronhitisa je bil papež leta 2023 tri noči v bolnišnici, kjer so ga zdravili z antibiotiki.

88-letni papež ima zadnja leta številne druge zdravstvene težave, od bolečin v kolenih in kolkih do vnetja debelega črevesa. Operirali so mu tudi kilo.