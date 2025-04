Papež Frančišek je oboževal eno tradicionalno slovensko jed

Jorge Mario Bergoglio je leta 1970 prvič obiskal Slovenijo, takrat je ves teden gostoval pri lazaristih na ljubljanskem Taboru. Povabil in gostil ga je Franc Rode, poznejši ljubljanski nadškof in kardinal, ki je svojo mladost prav tako preživel v Argentini.

»En teden je bil pri meni. Razkazal sem mu Bled, Postojnsko jamo, bil je vsepovsod.« Takrat je Bergoglio tudi prvič okusil – slovensko potico.

Za en dan je obiskal tudi družino Golarjevih v Virmašah pri Škofji Loki. FOTO: Arhiv Družine Golar

Že naslednjo zimo je za en dan obiskal družino Golarjevih v Virmašah pri Škofji Loki. Pater Bergoglio je bil namreč glavni knjižničar filozofske in teološke fakultete v Buenos Airesu, Golarjev sin Andrej pa je v njej vodil oddelek.

Kljub sinovemu pismu, ki je napovedalo Bergoglijev obisk, pa si Golarjevi niso niti približno predstavljali, da jih bo bodoči papež 26. januarja 1971 tudi res obiskal. Deželo je pokrival sneg, Golarjevi pa so gostu najprej postregli s potico.

Obdaril ga je tudi nekdanji minister Dejan Židan. FOTO: Ministrstvo za gospodarstvo

Ne pica, potica! »Ko je bil izvoljen papež Frančišek, sem bil v Rimu v neposredni bližini balkona bazilike sv. Petra, s katerega je podelil prvi blagoslov. Bil sem zelo vesel njegove izvolitve, ker sem vedel, da iz Argentine pozna Slovence in njegovim obiskovalcem ob srečanju z njim ne bo treba razlagati, kje je Slovenija in kdo smo Slovenci. No, kot smo pozneje izvedeli, ima celo v sorodstvu (priženjene) Slovence, pozna potico, ve za Ljubljano in Maistrovo 2, kjer je bil gost. Ne morem pozabiti simpatičnega nesporazuma ob obisku Melanie Trump pri njem, ko ji je hotel pokazati, da ve, da je Slovenka in jo je vprašal, ali ima rada potico, pa je prva dama sprva razumela, kakor da gre za pico … Z nekaterimi našimi rojaki ima tudi zdaj prijateljske stike in s simpatijo spremlja našo državo, saj je sprejel kar lepo število naših državnikov ne glede na njihov odnos do Cerkve. Imenoval je večino aktivnih škofov naše škofovske konference, sprejel in pozdravil naše različne skupine ob romanju v Rim. Ob njem smo se vselej počutili sprejete in enakovredne vsem, tudi velikim narodom v Cerkvi,« o odnosu papeža Frančiška do Slovenije razmišlja duhovnik Franci Petrič, nekdanji tajnik ljubljanskega nadškofa Alojzija Šuštarja in dolgoletni urednik Družine. D. P.

Že ob svojem prvem obisku Slovenije

Neznansko rad jo je imel. Lani so papežu za božične praznike dostavili, denimo, kar devet potic: po receptu Društva kmetic Slovenska Bistrica mu jih je spekel Srečko Rajh iz Retreža. Papež Frančišek jo je lahko jedel tudi za veliko noč leta 2019: kar 16 so mu jih takrat pripravile gospodinje s Podbrezij na Gorenjskem. Poslanih in podarjenih potic je bilo v času njegovega papeževanja že toliko, da jih je težko prešteti.

V družbi kardinala Franca Rodeta FOTO: Getty Images

Potico je papež prvič jedel že ob svojem prvem obisku Slovenije leta 1970. A ni minilo prav dolgo, ko jo je lahko po nekem naključju jedel čisto za vsako veliko noč. Spekla mu jih je Slovenka, Mirjana Bajlec, to pa zato, ker je njen sin Vladimir Jurij Voršič poročen z Bergoglijevo nečakinjo Mario Ines. Zakonca sta namreč strica kardinala vedno obiskovala in mu za veliko noč prinašala to Mirjanino domačo slovensko potico. Ko se je stric Jorge preselil v Vatikan, tega nista mogla več početi.