Papež se je slikal z verniki, potoval ne bo, dokler ne bo cepiva (FOTO)

Fotografiranje z maskami

VIA REUTERS Papež je prvič po prekinitvi zaradi pandemije sprejel vernike na splošni avdienci. FOTO: Vatican Media Via Reuters



Odpovedana vsa potovanja po svetu

VIA REUTERS Papež je prvič po prekinitvi zaradi pandemije sprejel vernike na splošni avdienci. FOTO: Vatican Media Via Reuters

REUTERS Papež je prvič po prekinitvi zaradi pandemije sprejel vernike na splošni avdienci. FOTO: Guglielmo Mangiapane, Reuters

Papežje po prekinitvi zaradi pandemije koronavirusne bolezni 19 danes prvič znova sprejel vernike na splošni avdienci v Vatikanu. Z njimi se je srečal na dvorišču sv. Damaza Apostolske palače. Na srečanju je papež izpostavil solidarnost v svetu v času pandemije in molil za Libanon, ki ga je 4. avgusta prizadela eksplozija.Papež je zaradi pandemije marca začasno ustavil velike nastope v javnosti. Splošne avdience, ki so prej potekale na Trgu svetega Petra, so odtlej prenašali v živo prek spleta iz knjižnice Apostolske palače. Verniki so nagovore papeža tako lahko spremljali le prek videopovezave. Zadnjo splošno avdienco je imel papež 26. februarja, ko je koronavirus v Italiji dobival zagon.Danes se je 83-letni papež približal zbranim vernikom. Nekateri so se z njim fotografirali. Vsi so sicer morali nositi zaščitne maske, Frančišek pa je ni imel. Dogodek je bil odprt za vse, brez vnaprejšnje rezervacije. Na dvorišču so bila sicer označena stojišča, da bi zagotovili ustrezno razdaljo med njimi. Prvi verniki so se pri Bronastih vratih ob Trgu svetega Petra zbrali že ob 7. uri, splošna avdienca pa se je začela ob 9.30.Italija je bila v začetku pandemije med najhuje prizadetimi državami. V zadnjih mesecih se položaj umirja in italijanske oblasti so ocenile, da so razmere pod nadzorom. Zato se je tudi Vatikan odločil sprostiti omejitve. Tako papež ob nedeljah znova nagovarja vernike z balkona papeške palače, tudi Trg svetega Petra je znova odprt za javnost.Še vedno pa papež ne potuje po svetu. Za letos je Vatikan odpovedal vsa apostolska potovanja. Italijanski mediji so v torek pisali, da tudi za prihodnje leto niso predvideni papeževi obiski po svetu, dokler ne bo cepiva proti covidu 19. Vatikan teh navedb ni komentiral.