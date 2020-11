Papagaj rešil lastnika

Avstralec je vesel, da ima papigo za hišnega ljubljenčka: rešila ga je smrti v požaru. Anton Nguyen je trdno spal, ko je v sredo zagorelo v njegovi dvonadstropni hiši v avstralskem Brisbanu (država Queensland). »Zaslišal sem hrup, Eric, moj papagaj, je začel vreščati, prebudil sem se in zavohal dim,« je povedal. »Zgrabil sem ptiča, odprl vrata in pogledal v zadnji del hiše, videl sem plamene, pograbil sem torbo in se pognal po stopnicah navzdol.«



Preden so prišli gasilci, bilo je okoli enih zjutraj po lokalnem času, je bila v plamenih že vsa hiša, gasilci pa so se z rdečim petelinom spopadali več kot uro. Nguyen, ki živi sam, jo je odnesel brez poškodb, kot rečeno, mu je iz hiše uspelo odnesti le papigo in torbo z najnujnejšim. »V šoku sem, a sicer dobro. Vse je okej, dokler sva s ptičem dobro.« Gasilci so povedali, da je zelena papiga kričala »Anton«, da je prebudila lastnika in ga opozorila na nevarnost. V hiši so sicer nameščeni detektorji dima, a ga je ptič zaznal, še preden so se vklopili. Vzrok požara še ni znan.