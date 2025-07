Panika v tej evropski državi zaradi nevarnega plenilca: »Ni ga več mogoče ustaviti!«

Azijski sršen se nezaustavljivo širi tudi po Nemčiji. Gre za invazivno vrsto, ki izvira iz jugovzhodne Azije. V Francijo je bil leta 2004 vnesen s tovornim prometom in se je od takrat razširil po vsej Evropi. Podnebne spremembe z milimi zimami še dodatno spodbujajo njegovo širjenje. Kot smo že poročali, je tudi Zavod RS za varstvo narave pozval državljane, da pomagajo pri spremljanju prisotnosti azijskega sršena v Sloveniji. Če posameznik opazi gnezdo ali primerek z značilnimi lastnostmi, naj zavod obvesti prek spletne ali mobilne aplikacije Invazivke.si ali prek elektronske pošte invazivke@zrsvn.si. Poleg informacij o tem, kje, kdaj in koliko gnezd oziroma primerkov živali je bilo opaženih, na zavodu prosijo tudi za fotografije ali videoposnetke.

»Njene prisotnosti v Evropi ni več mogoče ustaviti,« pa opozarja Carsten Pusch iz organizacije NABU.

Leta 2018 je EU azijskega sršena (Vespa velutina) uvrstila na seznam invazivnih vrst Unije. Zato mora vsaka država članica izvajati ukrepe za nadzor te vrste.

Azijskega sršena so vNemčiji prvič odkrili leta 2014 v Waghäuselu (severno od Karlsruheja). Razširjen je že v Baden-Württembergu, Posarju, Porenju-Pfalškem, Hessnu in Severnem Porenju-Vestfaliji. Podnebna kriza z milejšimi zimami ugodno vpliva na njegovo širjenje. Študije kažejo, da se sršen širi s hitrostjo skoraj 80 kilometrov na leto, vendar lahko na primer prevoz znatno skrajša čas širjenja. Posamezna opažanja so že zabeležili v Hamburgu, Bremnu in Berlinu.

Čeprav azijski sršen ni agresiven do ljudi, je njegov pik, razen če se preveč približajo gnezdu, izjemno boleč. Strokovnjaki pravijo, da ni razloga za paniko, vendar morajo biti ljudje, alergični na sršenove pike, še posebej previdni. Samica sršena uporablja druge žuželke, vključno s čebelami, kot vir beljakovin za svoje potomce. Eno samo gnezdo lahko uniči na desetine čebeljih družin, ustvari obroč okoli panjev in čebelam prepreči nabiranje hrane. Zato čebelarji pozivajo k nujni zaščiti čebeljih družin, navaja Fenix Magazin.

Kako prepoznati azijskega sršena? Azijski sršen je nekoliko manjši od evropskega sršena, s temnejšim telesom in značilnimi rumenimi nogami. Vespa velutina gradi svoja gnezda na podobnih mestih kot domače ose, na primer v lopah ali škatlah z zapornicami. Vendar se kolonija sredi poletja preseli in zgradi svoje tako imenovano sekundarno gnezdo visoko v krošnjah dreves. Teh gnezd pogosto ne opazimo, dokler drevesa jeseni niso gola. Po posebej toplih zimah se lahko zgodi, da zimo preživijo ne le mlade matice, ampak tudi celotna kolonija z delavkami.

Zaradi nepoznavanja azijskega sršena je vse bolj ogrožen tudi avtohtoni, evropski sršen. Mnogi namreč ne razlikujejo med obema vrstama in v paniki ubijejo. Ubijanje sršenov je v Nemčiji prepovedano in se lahko kaznuje z visokimi globami tudi do 50.000 evrov, v nekaterih zveznih deželah pa celo višjimi zneski.