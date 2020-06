Panika v regiji: v zadnjih 24 urah zabeležili 172 novih okužb

Kakšno je stanje v Sloveniji?

V Sloveniji so v četrtek opravili 843 testov in potrdili 11 okužb z novim koronavirusom, in sicer štiri na Škofljici, tri v Škofji Loki, po eno pa v Ljubljani, Preboldu, Kobaridu in Ljutomeru.



Skupaj so do zdaj potrdili 1.558 okužb. V bolnišnici so zdravili osem bolnikov s covidom 19, dva potrebujeta intenzivno nego, je na twitterju objavila vlada.

Iz Bosne in Hercegovine prihajajo skrb vzbujajoče informacije. V zadnjih 24 urah so namreč okužbo potrdili pri kar 172 osebah. Kot poročajo hrvaški medijih, so odvzeli 1.080 vzorcev.V BiH je do zdaj zaradi novega koronavirus umrlo 53 oseb, tri smrti so zabeležili v petek. Do danes so v BiH okužbo potrdili že pri 1.920 osebah, odvzeli pa od 52.748 vzorcev.Situacija je precej slaba tudi v Srbiji, kjer v kriznem štabu celo pravijo, da ni znakov, da bi se stanje kaj kmalu izboljšalo. Skrbi tudi podatek TV Pink, ki navaja, da menda 57 odstotkov okuženih niti ne ve, kje so se okužili.V zadnjih 24 urah so v Srbiji potrdili okužbo pri 137 osebah, zabeležili pa so tudi eno smrtno žrtev. V ponedeljek in torek pa so našteli 103 in 143 novookuženih.Vas še zanima, kakšna je situacija pri naših južnih sosedih? Tukaj preberite hitro analizo stanja na Hrvaškem in kaj lahko pričakujemo