Panika v prostorih stranke med prenosom v živo: »Pištola! Tam je pištola!« (VIDEO)

V Srbiji hudi izgredi, med nasprotniki in podporniki vlade poškodovanih več deset ljudi.
Fotografija: V Srbiji hudi izgredi, med nasprotniki in podporniki vlade poškodovanih več deset ljudi. FOTO: Zaslonski Posnetek Omežje X
V Srbiji hudi izgredi, med nasprotniki in podporniki vlade poškodovanih več deset ljudi. FOTO: Zaslonski Posnetek Omežje X

M. U.
14.08.2025 ob 08:41
14.08.2025 ob 08:45
M. U.
14.08.2025 ob 08:41
14.08.2025 ob 08:45

V mestih Vrbas in Bačka Palanka blizu Novega Sada je bilo v torek zvečer v izgredih med protivladnimi protestniki in podporniki vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) poškodovanih okoli 70 ljudi, od tega najmanj 16 policistov, poročajo srbski mediji. Krivdo za izgrede oblasti pripisuje protestnikom, ti pa podpornikom SNS. Veliko poškodovanih je v večernem nagovoru omenil tudi predsednik države Aleksandar Vučić in domnevnim nasilnežem med protestniki vnovič zagrozil z posledicami. Protestniki medtem trdijo, da so med njimi provokatorji, ki poskušajo izzvati posredovanje policije.

Protivladni protesti pod vodstvom študentov so se v Srbiji začeli po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani, ki je zahteval 16 življenj, je v Srbiji sprožil množične protivladne protest. Študenti zahtevajo politično in kazensko odgovornost za nesrečo, ker oblasti niso izpolnile njihovih zahtev, pa tudi predčasne parlamentarne volitve. Oblasti proteste označujejo za barvno revolucijo in poskus destabilizacije države, krivdo zanje pa pripisujejo tudi tujim vplivom in opoziciji.

Protestniki so se po poročanju neodvisnih srbskih medijev zbrali pred prostori SNS v več mestih po državi v znak solidarnosti s pridržanimi in poškodovanimi na prejšnjih protestih, podporniki te stranke pa so nato napadli zbrane pred prostori SNS v Vrbasu in Bački Palanki.

Pripadniki policije so bili poškodovani v kordonu, ki je ločeval protestnike od podpornikov SNS, ki so stali pred strankarskimi prostori, je v torek sporočilo srbsko ministrstvo za notranje zadeve. Pri tem je navedlo, da so protestniki v podpornike SNS in policiste metali različne predmete.

Ministra med oddajo obšla slabost, z njim je hudo (VIDEO)

Neodvisni mediji poročajo nasprotno - da so protestnike z različnimi predmeti obmetavali podporniki SNS. Kot piše N1 Srbija, so vanje metali jajca, steklenice, kamenje ter petarde in druga pirotehnična sredstva.

Posebej brutalno v prostorih stranke

V prostorih Srbske napredne stranke v Novem Sadu je tako prišlo do še špsebej brutalnega spopada med podporniki predsednika Aleksandra Vučića in državljani. Številne kamere so posnele tudi moškega, ki naj bi iz sedeža SNS v Novem Sadu prišel s pištolo. 

Zaradi tragedije v Novem Sadu aretirali nekdanjega ministra

Zavladala je panika, v neposrednem prenosu na N1 Srbija pa je eden od državljanov v nekem trenutku opozoril druge, da ima nekdo pištolo.

Državljani so se prostorom SNS približali od zadaj, nakar je izbruhnil pretep. Nekdo od prisotnih je streljal v zrak, zaradi česar so nekateri udeleženci zbežali, tako navaja Razglas news. Kmalu je prispel policijski kordon, ki je ločil državljane in podpornike SNS. Srbski notranji minister Ivica Dačić je kasneje izjavil, da je bil oseba, ki je pred prostori SNS potegnila pištolo, višji vodnik v srbski vojski in da naj bi bil »na uradni dolžnosti varovanja«

Srbija Aleksandar Vučić protesti Novi Sad policija SNS napad

